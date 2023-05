L’Amica Geniale 4 si gira all’Università Federico II di Napoli: riprese a Largo San Marcellino Riprese cinematografiche per una settimana a Largo San Marcellino nel cuore dei Decumani.

A cura di Pierluigi Frattasi

Ripartono le riprese a Napoli della serie Tv L'Amica Geniale 4 ed il set si sposta all'Università Federico II di Napoli, dove, per una settimana, da lunedì 22 a lunedì 29 maggio prossimi, si trasferiranno attori e troupe cinematografica. La location prescelta, a quanto apprende Fanpage.it, è quella di Largo San Marcellino, nel cuore dei Decumani, dove si trova una delle sedi dell'ateneo, all'interno della quale c'è lo splendido chiostro dei Santi Marcellino e Festo, che ospita il Dipartimento di Scienze Politiche e il Museo di Paleontologia di Napoli dell'ateneo fredericiano. Nella stessa zona si trova anche la chiesa monumentale dei Santi Severino e Sossio. Si tratta della quarta stagione della serie Tv di Rai Uno, prodotta da FremantleMedia Italia Spa, che ha come protagoniste Lila e Lenù, ed è ispirata al quarto romanzo della saga di Elena Ferrante, dal titolo “Storia della bambina perduta”.

Il piano di viabilità: riprese per una settimana a Largo San Marcellino

Il Comune di Napoli, per consentire le riprese, ha disposto un apposito piano di viabilità che prevede di istituire dalle ore 8,00 del 22 maggio 2023 alle ore 24,00 del 29 maggio 2023, o comunque fino a cessate esigenze, il divieto di sosta con rimozione coatta in Largo San Marcellino. Ma molti luoghi iconici di Napoli sono stati scelti per le riprese dell'ultima stagione de L'Amica Geniale iniziate a fine 2022.

Negli scorsi mesi, le riprese sono e si concentrano soprattutto a Posillipo, dove, in via Petrarca, è stata realizzata la casa di Lenù – nel libro ubicata, invece, in via Tasso – riportata agli anni '80. A febbraio il set si è spostato in piazza del Plebiscito e sul Lungomare di via Caracciolo e viale Dohrn. Altra location quella della zona di piazza Mercato, nel cuore del centro storico di Napoli e della città aragonese, con due giorni di riprese cinematografiche nell'area che va da palazzo Ottieri a via Conte di Castelmola e Vico Mercato, compresa tra piazza Mercato, la Chiesa di Sant'Eligio Maggiore, capolavoro del gotico napoletano, e via Marina.