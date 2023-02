L’Amica Geniale 4 torna sul Lungomare di Napoli: si gira in via Caracciolo Sarà sospesa la pista ciclabile per le riprese della quarta stagione. La zona del Lungomare già scelta per le riprese della terza stagione.

A cura di Pierluigi Frattasi

L'Amica Geniale torna sul Lungomare di Napoli. Set in via Caracciolo domenica 27 febbraio, per una giornata di riprese. Per l'occasione sarà anche sospesa la pista ciclabile tra piazza della Repubblica e viale Anton Dohrn. Si tratta della quarta stagione della serie Tv di Rai Uno, prodotta da FremantleMedia Italia Spa, che ha come protagoniste Lila e Lenù, ed è ispirata ai romanzi di Elena Ferrante. Dopo il set in piazza del Plebiscito, quindi, scelta ancora Chiaia.

Sul Lungomare girata anche la terza stagione

Il Lungomare di Napoli era già stato protagonista della fiction Rai nel 2021, nell'ambito delle riprese della terza stagione che si erano tenute a gennaio. Per l'ultima stagione, tratta dal quarto romanzo “Storia della bambina perduta”, sono già tante le location scelte a Napoli. Le riprese sono iniziate a fine 2022 e si concentrano soprattutto a Posillipo, dove, in via Petrarca, è stata realizzata la casa di Lenù – nel libro ubicata, invece, in via Tasso – riportata agli anni '80.

Negli scorsi giorni è stata la volta di piazza del Plebiscito, già al centro delle riprese della prima stagione. Si è girato con le auto d'epoca, che hanno sfilato davanti al Palazzo Reale e nella zona dell'emiciclo. Altro set è previsto in questi giorni nella zona di piazza Mercato, nel cuore del centro storico di Napoli e della città aragonese, con due giorni di riprese cinematografiche nell'area che va da palazzo Ottieri a via Conte di Castelmola e Vico Mercato, compresa tra piazza Mercato, la Chiesa di Sant'Eligio Maggiore, capolavoro del gotico napoletano, e via Marina.

L'ordinanza con il piano traffico

Le riprese de L'Amica Geniale 4 sul Lungomare si svolgeranno domenica 27 febbraio 2023. Il Comune di Napoli ha predisposto un'apposita ordinanza: