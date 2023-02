L’Amica Geniale 4 si gira tra piazza Mercato e la chiesa di Sant’Eligio: 2 giorni di riprese Continuano le riprese a Napoli de L’Amica Geniale 4: il set la prossima settimana si sposta in piazza Mercato, tra Palazzo Ottieri, via Conte di Castelmola e Vico Mercato.

A cura di Pierluigi Frattasi

Il set de "L'Amica Geniale 4" si sposta da Posillipo a piazza Mercato, nel cuore del centro storico di Napoli e della città aragonese. Sono previsti due giorni di riprese cinematografiche la prossima settimana, dal 22 al 24 febbraio, nell'area che va da palazzo Ottieri a via Conte di Castelmola e Vico Mercato, compresa tra piazza Mercato, la Chiesa di Sant'Eligio Maggiore, capolavoro del gotico napoletano, e via Marina.

Napoli città set per L'Amica Geniale 4

Il Comune di Napoli ha predisposto un apposito piano traffico per consentire alla troupe di girare la serie Tv di Rai Uno, prodotta da FremantleMedia Italia Spa, che ha come protagonisti Lila e Lenù, ed è ispirata ai romanzi di Elena Ferrante. Le riprese sono partite lo scorso dicembre a Napoli e si concentrano soprattutto nella zona di via Petrarca a Posillipo, dove è stata ricreata la casa di Lenù. Ma tra le location ci sono anche piazza del Plebiscito, dove si è girato ieri con le auto d'epoca degli anni '80, e appunto piazza Mercato, appena restaurata dal Comune di Napoli, nell'ambito dei lavori di riqualificazione del sito Unesco.

La quarta e ultima stagione della serie Tv “L'Amica Geniale 4” vede il cast radicalmente rinnovato. Le due protagoniste, Lila e Lenù, saranno interpretate rispettivamente da Irene Maiorino eAlba Rohrwacher. Mentre Fabrizio Gifuni sarà Nino Sarratore. Le riprese a Napoli sono partite a dicembre. Si gira soprattutto a Posillipo, riportata agli anni '80-Duemila, con auto d'epoca, cabine telefoniche storiche. Per ricreare l'ambientazione, sono state anche sostituite le insegne dei negozi e coperte le pubblicità moderne, cancellate provvisoriamente le strisce della sosta in strada e rimosse le campane dei rifiuti.

L'Amica Geniale 4 in piazza Mercato, il piano traffico

Per la fase preparativa delle riprese in piazza Mercato, la sistemazione di mezzi e strumenti utilizzati e per gli allestimenti scenici per le prove, la produzione ha richiesto l’istituzione, dalle ore 8:00 del 22/02/2023 alle ore 22:00 del 24/02/2023, di un particolare dispositivo di traffico in alcuni tratti di strada di Piazza Mercato.

Di seguito l'ordinanza:

In piazza Mercato:

Sospendere , dalle ore 5:00 alle ore 20:00 del 24/02/2023, l’area di sosta riservata ai mezzi impegnati nelle operazioni di carico e scarico merci collocata di fronte al civico n° 77; Istituire, dalle ore 8:00 del 22/02/2023 alle ore 22:00 del 24/02/2023, il divieto di sosta con rimozione coatta eccetto per mezzi utilizzati per le riprese cinematografiche, nel tratto di strada compreso tra il civico n° 64 e l’intersezione con vico Mercato.

Negli stessi giorni ci sarà un dispositivo di traffico anche per i vicini via Conte di Castelmola e Vico Mercato. L'ordinanza prevede di

Istituire :

per i giorni dal 22/02/2023 al 24/02/2023 :

in via Conte di Castelmola , il divieto di sosta ambo i lati, con rimozione coatta;

per il giorno 24/02/2023 :

in vico Mercato, divieto di transito veicolare :

Dal citato divieto sono esclusi :