L’Amica Geniale 4 si gira in piazza del Plebiscito a Napoli: set con le auto d’epoca Per L’Amica Geniale 4 si torna a girare in piazza del Plebiscito, già al centro della rissa della prima stagione.

A cura di Pierluigi Frattasi

L'Amica Geniale 4 torna in piazza del Plebiscito. Set con le auto d'epoca già allestito questa mattina per le riprese della quarta stagione della serie Tv Rai-HBO, tratta dalla saga di Elena Ferrante, con protagoniste Lila e Lenù. Nell'ultimo capitolo, intitolato “Storia della bambina perduta”, infatti, le due ragazze, ormai donne, si incontrano nuovamente a Napoli. Lenù, scrittrice affermata, va a vivere in una casa di via Tasso, che per esigenze scenografiche e logistiche nella serie Tv sarà ambientata in via Petrarca, riportata agli anni '80 nei quali è ambientata l'ultima stagione. Le riprese a Posillipo proseguiranno fino a marzo.

Il ritorno in piazza del Plebiscito della serie Rai

Stamattina, invece, napoletani e turisti si sono svegliati con piazza del Plebiscito riportata indietro nel tempo con le auto d'epoca già parcheggiate a ridosso delle mura del Palazzo Reale, sul lato di piazza Trieste e Trento. L'Amica Geniale aveva già scelto piazza del Plebiscito nel 2018 come location per la prima stagione. Proprio qui è ambientata, infatti, la scena notturna nella quale Lila e Lenù adolescenti fanno una delle prime uscite serali, assieme a Rino e al fidanzatino Pasquale.

È una delle scene più rappresentative dei primi episodi, dove le due ragazze della periferia – vivono al Rione Luzzatti di Poggioreale – incontrano per la prima volta il salotto buono della città, dove c'è la "gente ricca ed elegante". Qui, nella prima stagione, avviene anche una rissa, quando la comitiva delle ragazze incontra una coppia elegante. Piazza del Plebiscito è stata scelta recentemente come location anche per il film di Paolo Sorrentino "È stata la mano di Dio" e per le riprese della serie Netflix "La vita bugiarda degli adulti", sempre tratta da un romanzo di Elena Ferrante.

La quarta stagione della serie Tv “L'Amica Geniale 4” vede un cast profondamente rinnovato, con Alba Rohrwacher nel ruolo di Elena Greco (Lenù), Irene Maiorino in quello di Lila Cerullo e Fabrizio Gifuni nei panni di Nino Sarratore. Le riprese a Napoli sono partite a dicembre. Si gira soprattutto a Posillipo, riportata agli anni '80-Duemila, con auto d'epoca, cabine telefoniche storiche. Per ricreare l'ambientazione, sono state anche sostituite le insegne dei negozi e coperte le pubblicità moderne, cancellate provvisoriamente le strisce della sosta in strada e rimosse le campane dei rifiuti.

Nella quarta stagione alla regia Laura Bispuri

La quarta e ultima stagione della serie Rai-HBO vede alla regia Laura Bispuri, su soggetto e sceneggiature di Elena Ferrante, Francesco Piccolo, Laura Paolucci e Saverio Costanzo, mentre i produttori esecutivi sono Saverio Costanzo, Paolo Sorrentino, Jennifer Schuur, Elena Recchia e Guido De Laurentiis. La serie è prodotta da Lorenzo Mieli per Freemantle, The Apartment e Wildside e da Domenico Procacci per Fandango, in collaborazione con Rai Fiction e con Hbo Entertainment.

Le riprese cinematografiche a Napoli sono già partite. Il set è stato allestito in una casa di via Petrarca, con vista panoramica sul Golfo, dove è stato allestito l'appartamento di Lenù: nel quarto libro della tetralogia, infatti, Elena è tornata a vivere a Napoli – nella vicina via Tasso, troppo stretta e poco agevole, però per le riprese Tv – insieme a Nino Sarratore. Una gru sarà montata all'esterno dell'edificio in via Petrarca per gestire l'illuminazione dell'appartamento dall'esterno. Le riprese dovrebbero proseguire fino al 24 febbraio.

Set anche in Via Nevio e via Catullo. Qui saranno rimossi gli arredi moderni non in linea con il periodo storico nel quale è ambientata la serie. Cancellate temporaneamente anche le strisce gialle per la sosta dei bus con pittura ad acqua che si potrà poi lavar via facilmente con una spazzatrice. Rimossi anche i dissuasori, la segnaletica e le campane per la raccolta dei rifiuti di Asìa da parte di una ditta specializzata, solo per il periodo delle riprese. Poi tutto tornerà come prima.