L’Amica Geniale 4, partono le riprese a Napoli: set in una casa di Posillipo per due mesi Set cinematografico in un appartamento di via Petrarca fino a febbraio, per il quarto e ultimo capitolo della saga di Lila e Lenù, ispirato a “Storia della bambina perduta” di Elena Ferrante.

A cura di Pierluigi Frattasi

Alba Rohrwacher (Lenù adulta) a sinistra e Margherita Mazzucco (Lenù adolescente e giovane) a destra)

Partono le riprese a Napoli de “L’amica geniale 4”, l’ultima stagione della serie Tv di Rai Uno, dedicata a Lila e Lenù, tratta dai romanzi di Elena Ferrante. Set a Posillipo, dove per due mesi attori e troupe cinematografica si trasferiranno in un appartamento di via Petrarca, scelto come ambientazione per l’ultimo romanzo della tetralogia "Storia della bambina perduta", ambientato sul finire degli anni Settanta. Le riprese, che vedono il ritorno alla regia di Saverio Costanzo, che ha firmato le prime due stagioni, e Daniele Lucchetti, proseguiranno fino all’inizio di febbraio 2023.

L'ultima stagione della serie Rai

Nel quarto e ultimo romanzo , Lila e Lenù ormai adulte, si ritrovano dopo alterne vicende a Napoli. Elena è una scrittrice affermata. Lila, invece, che non si è mai allontanata dalla città, ha trovato impiego nell’informatica. Tra le novità, ci saranno le nuove interpreti di Lila e Lenù, le due ragazze protagoniste della saga di Elena Ferrante, amatissime dal pubblico italiano. Alba Rohrwacher sarà il volto di Lenù, Elena Greco, ormai adulta e scrittrice affermata, come si è intravisto anche nel finale della terza stagione. Mentre Margherita Mazzucco ed Elisa Del Genio avevano dato vita, invece, al personaggio durante la giovinezza e l'infanzia. Lila, soprannome di Raffaella Cerullo, dovrebbe essere interpretata da Irene Maiorino, che subentrerebbe a Gaia Girace, volto dell’adolescenza e della giovinezza. Mentre la piccola Lila era interpretata da Ludovica Nasti.

Gaia Girace (Lila) e Margherita Mazzucco (Lenù)

Via Petrarca torna alla fine degli anni '70

La serie è prodotta da Lorenzo Mieli per Freemantle, The Apartment e Wildside e da Domenico Procacci per Fandango, in collaborazione con Rai Fiction e con Hbo Entertainment. Il primo ciak a Napoli è previsto in questi giorni. Per consentire le riprese sarà spostata anche la fermata del bus, per ricreare l’ambientazione della Posillipo di fine anni ’70. Le riprese, poi, dovrebbero proseguire, dopo una breve interruzione per le feste di Natale, fino al 5 febbraio 2023. La serie dovrebbe andare in onda nel 2024. Altre scene saranno girate anche in Toscana e forse in Francia.

Perché il set proprio in via Petrarca? Una possibile ipotesi è che proprio qui, una delle strade più panoramiche di Posillipo, possa essere ambientata la casa di Elena, che nel quarto e ultimo romanzo, torna a vivere a Napoli insieme a Nino Sarratore. I due vanno a vivere in un appartamento di via Tasso panoramico. Considerate le difficoltà delle riprese in via Tasso, però, strada piuttosto stretta e tortuosa, che collega Corso Vittorio Emanuele al Vomero, è possibile che si sia optato, invece, per la più larga e meno trafficata via Petrarca, ugualmente panoramica.