Il nuovo film di Marco D’Amore con Toni Servillo si gira in piazza Mercato a Napoli “Caracas”, il nuovo film di Marco D’Amore con Toni Servillo, si gira nella zona del Lavinaio e di via Soprammuro, dove c’è il mercato del pesce. Riprese notturne con auto di scena.

A cura di Pierluigi Frattasi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su L'amica geniale 3 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Partono le riprese a Napoli di “Caracas”, il nuovo film di Marco D'Amore con protagonista Toni Servillo, prodotto da Lotus srl. Per il set cinematografico è stata scelta una delle zone più suggestive di Napoli, tra il Lavinaio e Vico Soprammuro, l'intricata rete di vicoli che si dipana tra piazza Mercato e Porta Nolana, nel cuore del centro storico, dove si trova ancora oggi l'antico mercato del pesce, detto detto ’Ncoppa ‘e mmura. Ci saranno anche le auto di scena e per ricreare un'atmosfera particolare saranno spenti anche alcuni lampioni.

Set al Lavinaio e al mercato di Soprammuro

Il set cinematografico è nella parte della città aragonese, che reca ancora tanti tratti caratteristici del periodo storico medievale, la fine del Quattrocento, dove si trova anche l'antico e famoso mercato del pesce di “Sopra le mura”. Qui, secondo le cronache, scoppiò anche la peste bubbonica che devastò Napoli nel 1656, all'epoca capitale vicereale spagnola, una delle più tragiche pestilenze ricordate nella storia della città.

Per il set di Caracas, che vede alla regia Marco D'Amore, alla sua terza prova dietro la cinepresa dopo L'Immortale, dedicato a Ciro di Gomorra, e Napoli Magica, sono state scelte diverse location. Via del Lavinaio, appunto, via Santi Quaranta, vico San Matteo al Lavinaio, vico Grazie a Soprammuro, via Soprammuro, nella zona tra via del Carmine e via Savarese, solo per citarne alcune. Le riprese dovrebbero partire a fine febbraio e durare fino agli inizi di marzo. Si prevede di girare soprattutto di sera e di notte, con degli scorci di Napoli che si annunciano unici e suggestivi, degni delle meraviglie visive già viste in Napoli Magica. Il villaggio con i camerini sarà in piazza Mercato.