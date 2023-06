L’Amica Geniale 4, le ultime riprese a Napoli: set sul Lungomare con le auto di scena Si gira in via Caracciolo il 4 luglio dalle 8 alle 21. Sospesa la pista ciclabile tra viale Dohrn e piazza della Repubblica.

A cura di Pierluigi Frattasi

Ultime riprese a Napoli per la quarta stagione de L'Amica Geniale, la serie Tv di Rai Uno, prodotta da FremantleMedia Italia Spa, che ha come protagoniste Lila e Lenù, ed è ispirata ai romanzi di Elena Ferrante. Si gira ancora una volta in via Caracciolo, sul Lungomare partenopeo, una delle location che rientrano ormai nell'iconografia della fiction, già presente anche nella terza stagione.

Previsto l'uso di 70 auto di scena

Le riprese questa volta dureranno quasi una intera giornata, il 4 luglio prossimo, dalle ore 8,00 alle 21,00. Sarà sospesa la pista ciclabile nel tratto compreso tra viale Dohrn e piazza della Repubblica. Si prevede anche l'uso di una 70ina di auto di scena. Saranno rimossi anche gli arredi non in linea con il periodo storico (anni '80-'90). Il campo base della troupe sarà in viale Dohrn. Non è escluso che possano essere presenti anche le attrici protagoniste. Su via Caracciolo potrebbero essere ambientare due situazioni presenti nei romanzi.

La passeggiata di Elena e Nino Sarratore, quando Lenù torna a Napoli e Nino le dice che devono vedersi con Lila in piazza Amedeo. Ma anche le passeggiate di Lila ed Elena con Enzo, con tutte le bambine, quando Lenù va a vivere nel rione dopo la fine della storia con Nino. Solo ipotesi, è bene precisare, basate su alcuni elementi presenti nell'opera letteraria. Le riprese in via Caracciolo si sarebbero dovute tenere a metà maggio, ma sono slittate a causa del maltempo.

Il Lungomare di Napoli era già stato protagonista della fiction Rai nel 2021, nell'ambito delle riprese della terza stagione che si erano tenute a gennaio. Per l'ultima stagione, tratta dal quarto romanzo “Storia della bambina perduta”, sono già tante le location scelte a Napoli. Le riprese sono iniziate a fine 2022 e si concentrano soprattutto a Posillipo, dove, in via Petrarca, è stata realizzata la casa di Lenù – nel libro ubicata, invece, in via Tasso – riportata agli anni '80, e Chiaia. Nei mesi scorsi si è girato in piazza del Plebiscito e nella zona di piazza Mercato.