Paola e Chiara a Napoli, a Forcella si gira il video con i Boomdabash Riprese in piazzetta Sant’Arcangelo a Baiano a Forcella per il duo artistico Paola e Chiara e i Boomdabash. Nella piazza decorata con i festoni scudetto il video del tormentone musicale dell’estate 2023.

A cura di Pierluigi Frattasi

Paola e Chiara a Napoli la prossima settimana per girare il video con Boomdabash che si preannuncia come il nuovo tormentone dell'Estate 2023. Le riprese cinematografiche avverranno a Forcella, in piazzetta Sant’Arcangelo a Baiano, nel cuore del centro storico del capoluogo partenopeo, con l'atmosfera speciale dei festoni bianchi e azzurri per il terzo scudetto del Napoli. Il set sarà allestito a partire dalle ore 21,00 di martedì 23 maggio e fino alle 2,00 di notte di mercoledì 24 maggio, salvo eventuali rinvii per il maltempo o imprevisti.

L'ordinanza col piano viabilità

Il Comune di Napoli ha previsto anche un apposito piano traffico, con divieto di sosta con rimozione coatta in Piazzetta Sant’Arcangelo a Baiano. L’organizzatore delle riprese cinematografiche provvederà all’installazione della relativa segnaletica necessaria all’attuazione del dispositivo di traffico. Confermata quindi la collaborazione del duo artistico delle sorelle milanesi Paola & Chiara, reduci dal grande successo di Sanremo 2023, e i Boomdabash, il gruppo musicale salentino specializzato nei tormentoni estivi. Vincitore per tre edizioni consecutive (2018-'20) del Power Hits Estate di RTL 102.5, con Non ti dico no, in collaborazione con Loredana Bertè, Mambo salentino e Karaoke, entrambe in collaborazione con Alessandra Amoroso.

Il tormentone dell'Estate 2023 nella città dello Scudetto

Sarà proprio la città dello scudetto, quindi, ad offrire lo scenario per quello che potrebbe essere uno dei tormentoni musicali dell'Estate 2023. Piazzetta Sant'Arcangelo a Baiano, nel cuore di Forcella, infatti, è stata addobbata, come il resto della città, con i festoni e i tricolori per la vittoria del terzo scudetto del Napoli. Immagini che potrebbero essere immortalate nel video di Paola e Chiara con i Boomdabash che potrebe far ballare milioni di italiani e turisti la prossima estate.