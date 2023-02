Dove è stato girato Mare fuori 3: i luoghi a Napoli della fiction di Rai 2 Mare Fuori 3 è disponibile dal 1 febbraio 2023 su Raiplay e dal 15 febbraio su Rai 2. Nella serie tv con Carolina Crescentini, Massimiliano Caiazzo e Nicolas Maupas riconosciamo diversi luoghi di Napoli.

A cura di Clara Salzano

Il cast di Mare Fuori 3

Dal 1 febbraio 2023 arriva in esclusiva su Raiplay la terza stagione di Mare Fuori. La fiction di successo arriverà invece su Rai 2 il 15 febbraio. Diretta da Ivan Silvestrini, con protagonisti Massimiliano Caiazzo, Carolina Crescentini, Nicolas Maupas e Valentina Romani, la co-produzione Rai Fiction e Picomedia, in dodici episodi, è ambientata a Napoli. La serie tv segue le storie di alcuni detenuti dell’IPM, l’Istituto di Pena Minorile nel Golfo di Napoli, che si trovano a fare i conti con i propri errori, presunti o reali, e le loro vite. Le riprese, realizzate tra la primavera e l’estate 2022, si sono concentrate soprattutto presso la Marina Militare di Napoli, il carcere minorile di Nisida e in altri luoghi iconici della città ma anche a Cava de’ Tirreni.

Mare Fuori all’IPM

Dove si trova l’Istituto di Pena Minorile di Mare Fuori

La terza stagione di Mare Fuori, disponibile dal 1 febbraio 2023 su Raiplay con i primi sei episodi, racconta le vicende di alcuni detenuti dell'Istituto di Pena Minorile di Napoli, con vista sul Golfo della città, che si ispira al vero carcere per minori della città, posto sull'isolotto di Nisida, ma le scene del penitenziario sono state girate in realtà negli ampi spazi della base navale della Marina Militare di Napoli.

Mare Fuori 3 presso la Marina Militare di Napoli

La Marina Militare di Napoli sorge presso il Molo San Vincenzo, vicino al Molo Beverello del porto di Napoli, in via Acton. La base navale è una zona militare chiusa al pubblico caratterizzata da edifici bassi di colore rosso pompeiano costruiti attorno ad un molo dedicato alle forze armate.

Le altre location di Mare Fuori 3 a Napoli

Mare Fuori 3, come le precedenti stagioni, è stato girato interamente a Napoli. Le riprese si sono concentrate in molti luoghi iconici della città che sono facilmente individuabili come il Maschio Angioino, la Galleria Umberto, l’Orto Botanico e l'isolotto di Nisida visto da lontano., dove si trova il vero Istituto Panale Minorile di Napoli.

L’isolotto di Nisida dove si trova il carcere minorile di Napoli

Nella serie le scene mostrano anche altri luoghi della città altrettanto significativi come il rione Sanità, Montesanto, Piazza Monteoliveto, il lungomare di Napoli, e varie strade del centro cittadino.

Il Golfo di napoli in Mare Fuori 3

I luoghi a Cava de’ Tirreni di mare Fuori 3

Un'altra importante location della terza stagione di Mare Fuori si conferma il comune di Cava de’ Tirreni, in provincia di Salerno, che aveva ospitato le riprese anche delle precedenti stagioni. La troupe di Nare Fuori aveva infatti girato all'interno di Palazzo Coppola e lungo i portici di Cava de’ Tirreni già a novembre 2019.