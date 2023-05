I 18 anni di Melissa Monti, fidanzata di Cristian Totti. Chanel: “Sei la più bella” Melissa Monti festeggi ai suoi 18 anni con il fidanzato Cristian Totti, figlio di Francesco e Ilary Blasi. Le foto del party sono state condivise su Instagram. Tenera la dedica di Chanel alla neo 18enne: “Sei la più bella”.

A cura di Stefania Rocco

Melissa Monti, fidanzata di Cristian Totti, ha compiuto 18 anni. Le foto del party organizzato a Roma sono state condivise su Instagram. Diversi gli scatti postati dalla festeggiata che ha mostrato sui social alcuni dei momenti salienti del party, compreso il taglio della torta condiviso con il figlio di Francesco Totti e Ilary Blasi, al quale è legata da circa un anno.

La dedica di Chanel Totti

Presente alla festa anche Chanel, secondogenita di Francesco Totti e Ilary Blasi. Anche la 15enne ha condiviso su Instagram alcuni degli scatti della festa. In uno in particolare ha rivolto a Melissa una tenera dedica: “Sei la più bella”. E in effetti, Melissa è bellissima. In occasione della festa organizzata per il suo 18esimo compleanno, la giovanissima attrice ha sfoggiato un lungo abito verde con piume e trasparenze, in una tonalità molto simile a quella dei suoi occhi. Accanto a lei il fidanzato Cristian, più giovane di qualche mese.

Chi è Melissa Monti

Sebbene solo 18enne, Melissa lavora già da anni come attrice. Ha lavorato nelle fiction “Mi chiamo Maya” e “Solo per amore” e ha ottenuto perfino una parte nel film premio Oscar “La grande bellezza” di Paolo Sorrentino. Ha inoltre prestato il volto a diversi spot realizzati per alcuni brand famosi. Con Cristian fa coppia fissa da circa un anno. Diverse le foto che la coppia ha postato sui social negli ultimi mesi ma la prima uscita pubblica con paparazzi al seguito è avvenuta in occasione del match con le giovanili della Roma, quando Melissa ha accompagnato il giovane fidanzato calciatore. Diversi i like che papà Francesco Totti ha lasciato alle foto della coppia. Più riservata Ilary Blasi che sembrerebbe non avere alcuna interazione social con la giovanissima fidanzata del figlio. Con Chanel, invece, Melissa sembrerebbe avere un buon rapporto.