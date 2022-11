Cristian Totti innamorato di Melissa Monti, le foto insieme sui social Cristian Totti è innamorato di Melissa Monti da ormai un anno, ma la giovane coppia ha deciso di non mostrarsi insieme, se non sporadicamente. Ma ecco che il giovane calciatore ha pubblicato una foto che li ritrae insieme.

A cura di Ilaria Costabile

Cristian Totti, 17 anni, figlio maggiore di Francesco Totti e Ilary Blasi pur essendo giovanissimo è poco avvezzo alla vita sui social, tanto che sul suo profilo Instagram compare solo una foto, ma questo non significa che a volte non venga anche a lui la voglia di condividere momenti della sua vita, ed è così che è apparso tra le sue storie uno scatto in cui è accanto alla sua fidanzata, Melissa Monti.

L'amore tra Cristian Totti e Melissa Monti

Foto rarissime, non solo perché il giovane calciatore non ama far sapere nulla di sé, ma anche la sua dolce metà sembra essere piuttosto riservata. I due hanno iniziato a frequentarsi diversi mesi fa, ma soltanto il mese scorso sono apparsi insieme quando lei l'ha accompagnato alle partite giovanili della Roma. Per questa ragione, il selfie allo specchio, dove la 17enne è intenta a truccarsi è piuttosto inusuale per una coppia che potrebbe essere assediata dai media, soprattutto in questo periodo in cui la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi ha ancora una certa presa sulla stampa e qualsiasi cosa afferente alla famiglia potrebbe generare non poco interesse. Lui sportivo, lei attrice che ha già preso parte a film come "La grande bellezza" e fiction come "Mi chiamo Maya" e "Solo per amore", con una carriera ancora lunghissima da costruire.

Una love story lontana dai social

Cristian, quindi, sta vivendo la sua prima vera storia d'amore importante e non ha alcuna intenzione di sbandierare ai quattro venti il suo sentimento per la bellissima Melissa, per cui, nonostante stiano benissimo insieme, sono pochi i momenti che entrambi hanno deciso di condividere. Come si evince dal profilo di lei dove tra le storie in evidenza ce ne sono alcune dedicate a loro due, con tanto di cuore a segnalare il loro legame, ma sebbene stiano insieme da quasi un anno, le foto che li ritraggono insieme e che sono state pubblicate superano di poco la decina. Vista l'attenzione che ruota attorno alla famiglia Totti da luglio in poi, quando è stata annunciata la separazione, quella di costruirsi uno spazio lontano dai social sembra essere la scelta più saggia.