Gli auguri di Francesco Totti e Ilary Blasi per il figlio Cristian: “Auguri amore mio” Cristian Totti, oggi 17enne, ha ricevuto gli auguri sui social dai genitori, ormai separati, Francesco e Ilary Blasi. Foto del passato e attuali, poi il messaggio: “Auguri amore mio”.

A cura di Gaia Martino

Cristian Totti, il figlio di Francesco e Ilary Blasi, compie oggi 17 anni. La separazione dei genitori non sembra aver influito in alcun modo sui rapporti, il Pupone continua ad essere un ottimo padre, Ilary una mamma presente e innamorata dei figli. Oggi tra le loro stories l'ormai ex coppia di super VIP ha fatto gli auguri al figlio, usando la stessa dedica.

Gli auguri per Cristian Totti dai genitori Francesco e Ilary Blasi

Come augurio di buon compleanno, Ilary Blasi e Francesco Totti hanno condiviso tra le stories una foto con il figlio Cristian, oggi diciassettenne. Mamma Ilary Blasi ha postato prima l'immagine di lei incinta del suo primogenito, poi una foto attuale con lui, mentre lo bacia. Francesco Totti ha postato invece l'immagine famosa scattata allo stadio nel giorno del suo addio al calcio: padre e figlio si guardano commossi. Un particolare però accomuna i genitori, ormai separati: hanno scritto per il figlio lo stesso messaggio, "Auguri amore mio".

Ieri Francesco Totti era con Noemi Bocchi a fare acquisti per la casa

Alla vigilia del compleanno del figlio, il Pupone è stato a Caserta alla Fiera del Mobile Riardo, probabilmente per scegliere nuovi mobili per la nuova casa, con la fidanzata Noemi Bocchi. L'ex tentatore Gianfranco Fresegna li ha incontrati ed ha ripreso la scena mentre Totti gli firma la maglietta: sullo sfondo c'è la nuova compagna dell'ex calciatore, impegnata in una vivace conversazione. La vicenda che ha coinvolto Totti al GF VIP, essendo stato nominato da Antonella Fiordelisi raccontando di aver ricevuto un messaggio da lui qualche mese fa, non avrebbe creato alcun problema alla coppia, pronta per trasferirsi nel loro nido d'amore, un superattico in un condominio di lusso tra Roma nord e il centro città.

