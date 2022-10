La bomba di Antonella Fiordelisi: “Totti mi ha scritto 2 mesi fa”, Signorini: “Noemi si arrabbierà” Antonella Fiordelisi sgancia la bombai un diretta al GF Vip nella puntata del 31 ottobre. “Totti mi ha scritto due mesi fa, mio padre potrà mostrare la chat”. Affondo di Signorini: “Questa cosa farà arrabbiare Noemi Bocchi”.

A cura di Stefania Rocco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Antonella Fiordelisi ha sganciato una vera e propria bomba dalla Casa del Grande Fratello Vip. La concorrente, influencer e schermitrice, aveva già raccontato di essere stata contattata da Francesco Totti, salvo poi tapparsi la mano con una bocca ed evitare di approfondire l’argomento. Alfonso Signorini, conduttore del reality oltre che collega e amico di Ilary Blasi, non si è lasciato sfuggire l’occasione di tornare sull’argomento e chiedere spiegazioni alla giovane. Spiegazioni che non sono tardate ad arrivare e che potrebbero mettere in difficoltà l’ex capitano della Roma.

Che cosa avrebbe scritto Totti ad Antonella Fiordelisi

Già consapevole dell’abituale schiettezza di Antonella, Signorini l’ha isolata in sala led per chiederle conto di quel messaggio: “Nella Casa ti sei lasciata sfuggire un’affermazione che ha fatto scoppiare un casino sul web. In che senso ti ha scritto Totti? Quando?”. Antonella, dopo un sorriso, ha deciso di raccontare la sua versione: “Non so il periodo preciso, mi scrisse solo ‘Ciao’. Mi rimase la scritta, quella ‘Vuoi accettare o no la richiesta’?. Non ho mai risposto perché non ho fatto in tempo. Se avessi fatto in tempo, forse avrei risposto. Credo sia successo due mesi fa, non ricordo bene. Potete chiedere a mio padre di andare sulla chat e mostrarvi lo screen. Con Ilary era già finita”.

Alfonso Signorini: “Noemi Bocchi non sarà contenta”

Signorini ha quindi ragionato sui tempi e sul fatto che, se la notizia fosse vera, il messaggio di Totti ad Antonella sarebbe arrivato quando la relazione con Noemi Bocchi era già in corso: “Quindi ti ha mandato una richiesta di amicizia mentre stava con Noemi. Questa cosa, se è vera, farà arrabbiare Noemi”. “Ciao Noemi”, l’ha quindi salutata divertita Antonella, scatenando la replica del conduttore: “La Fiordelisi non guarda in faccia nessuno. Naturalmente ti assumi la responsabilità di quello che dici”.