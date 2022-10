“Mi ha scritto Totti”, la rivelazione di Antonella Fiordelisi al GF. La regia cambia inquadratura Al Grande Fratello Vip, Antonella Fiordelisi ha rivelato di essere stata contattata da Francesco Totti: “Mi ha scritto Totti”. Subito dopo la sua frase la regia ha cambiato inquadratura. Sarà davvero così?

A cura di Elisabetta Murina

Durante una tranquilla serata al Grande Fratello Vip, Antonella Fiordelisi ha fatto una rivelazione che non è di certo passata inosservata sui social. Mentre era abbracciata ad Edoardo Donnamaria in camera da letto, parlando con Giaele De Donà, ha raccontato di essere stata contattata da Francesco Totti. La regia ha poi staccato subito l'inquadratura. Sarà davvero così?

Cosa ha detto Antonella Fiordelisi su Francesco Totti

Antonella era sdraiata a letto abbracciata ad Edoardo e, di fronte a loro, c'era Giaele De Donà. "Potete fare un figlio e chiamarlo Francesco", ha detto la ragazza alla coppia. A quel punto la schermitrice è scoppiata quasi a ridere e ha lanciato uno scoop: "Mi ha scritto Totti". La gieffina quindi ha rivelato di essere stata contattata dal Pupone, anche se non è chiaro in che modalità, per quale motivo e soprattutto quando, dal momento che negli ultimi mesi il calciatore della Roma è finito al centro dell'attenzione per la separazione dalla moglie Ilary Blasi. Subito dopo la frase, Fiordelisi si è messa ridere e ha cercato di nascondere il viso tra le braccia del coinquilino. La regia del Grande Fratello Vip ha subito staccato l'inquadratura e ripreso un'altra stanza, quasi volesse chiudere l'attenzione sulla questione. Sarà davvero così oppure è stato solo uno "scherzo" della concorrente?

Le ipotesi su Totti-Fiordelisi

La rivelazione di Antonella Fiordelisi ha subito fatto il giro dei social, scatenando diverse ipotesi su come stiano davvero le cose. Alcuni utenti credono che si tratti solamente di una battuta della coinquilina, magari fatta per stuzzicare Edoardo, grande tifoso della Roma, e vedere la sua reazione. Altri invece ritengono che possa esserci stato davvero un contatto tra i due. Se così fosse, Alfonso Signorini non si lascerà sfuggire la questione ed è probabile che nella puntata del GF Vip di questa sera, 31 ottobre, affronterà l'argomento per fare chiarezza.