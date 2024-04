video suggerito

Chanel Totti alle Maldive con Cristian Babalus e papà Francesco, è lui a scattare le foto alla coppia

A cura di Stefania Rocco

Vacanze di Pasqua alle Maldive per Chanel Totti, partita per una meta calda insieme al fidanzato Cristian Babalus. I due non sono da soli. Ad accompagnarli anche papà Francesco Totti insieme alla compagna Noemi Bocchi e ai suoi figli. Proprio Totti si è improvvisato fotografo ufficiale della coppia, scattando ai due romantiche cartoline al tramonto. È stato lo stesso ex capitano della Roma a svelarlo, commentando una foto postata dalla figlia su Instagram, scatto in cui Cristian prende romanticamente in braccio Chanel con il suggestivo tramonto che si staglia alla loro sinistra. “Che paparazzo è?”, ha chiesto divertito Totti, lasciando intendere di essere stato lui a scattare la foto.

Anche Noemi Bocchi alle Maldive con Chanel

Insieme all’ex capitano della Roma e alla sua secondogenita, accompagnata dal fidanzato Cristian, sono partiti anche Noemi Boschi e i suoi figli. La nuova compagna di Francesco partecipa a tutti i momenti principali della vita da papà di Totti. Già in passato aveva viaggiato insieme ai figli che Totti ha avuto dalla ex moglie Ilary Blasi, dimostrando di avere instaurato con i due maggiori un ottimo rapporto. La stessa cosa vale per Bastian Muller, nuovo compagno di Ilary Blasi, fotografato insieme a Chanel e al fidanzato in più di un’occasione. Più schivo Cristian, primogenito di Ilary e Totti, che non compare quasi mai negli scatti social postati dai genitori.

Chanel Totti e la dedica a Cristian Babalus, le critiche sui social

Il profilo Instagram di Chanel, come accade sempre più di frequente negli ultimi mesi, continua a essere preso di mira dagli haters che non perdono occasione per puntare il dito contro la figlia di Totti e Ilary Blasi. In questo caso, le critiche si sono concentrate soprattutto sul fatto che Babalus, compagno della giovane, abbia già una figlia nata da un precedente legame. La storia in questione sarebbe terminata proprio in virtù dei sentimenti che Cristian ha scoperto di provare per la bella Chanel.