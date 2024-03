Ilary Blasi festeggia il compleanno di Bastian Muller, la romantica fuga d’amore in un resort Come mostrano le immagini del settimanale Chi, la storia d’amore tra Bastian Muller e Ilary Blasi procede a gonfie vele: i due si sono concessi una romantica fuga d’amore in un lussuoso resort in Svizzera, in occasione del 37esimo compleanno del calciatore. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Procede a gonfie vele la storia d'amore tra Bastian Muller e Ilary Blasi. Lo scorso 11 marzo, il calciatore ha festeggiato il compleanno e, per l'occasione, i due hanno trascorso un romantico weekend in Svizzera, in un lussuoso resort dotato di spa privata in camera. A raccontare il loro fine settimana all'insegna del lusso e del relax ci ha pensato il settimanale Chi, nel numero del 13 marzo. La conduttrice e il calciatore sono più innamorati che mai e vivono il loro amore dividendosi tra la famiglia e il tempo da trascorrere insieme.

La fuga d'amore di Ilary Blasi e Bastian Muller

Come mostrano le immagini del settimanale diretto da Alfonso Signorini, la coppia si è rifugiata in un romantico e lussuoso resort a Lucerna, in Svizzera. L'occasione è il 37esimo compleanno di Muller, che la conduttrice ha voluto festeggiare fuggendo dalla città. I due si rilassano, si godono un pomeriggio alla spa, una colazione e un pò di attività fisica, apparendo più complici e innamorati che mai. La loro storia d'amore è iniziata circa un anno fa e i due sono sempre più legati, intenzionati a costruire un solido legame.

Foto dal settimanale Chi

Il compleanno di Bastian Muller e la romantica dedica di Ilary Blasi

"Vorrei incontrarti altre cento volte. Tanti auguri amore", così Ilary Blasi aveva scritto su Instagram per augurare un buon compleanno al compagno. Oltre alle dolci parole, anche una loro foto insieme abbracciati, con il sottofondo del brano Every Breath You Take dei Police. La coppia è sempre più innamorata e si divide tra impegni di famiglia e viaggi mozzafiato in ogni parte del mondo, come quello che di recente hanno fatto in Africa, per poi tornare a Roma a festeggiare gli 8 anni di Isabel Totti, figlia della conduttrice e dell'ex marito Francesco Totti.