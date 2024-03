Bruce Willis festeggia il compleanno con la famiglia allargata, Demi Moore presente: “Siamo grati” Bruce Willis ieri ha compiuto 69 anni. L’attore che soffre di demenza frontotemporale è stato circondato dall’amore della sua famiglia allargata. Presente a casa anche l’ex moglie Demi Moore che ha corredo di una foto dell’incontro ha scritto: “Ti vogliamo bene e ti siamo tanto grati”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

218 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ieri, 19 marzo 2024, Bruce Willis ha festeggiato il suo 69esimo compleanno circondato dall'amore della sua famiglia. L'ex divo di Hollywood si è ritirato dalle scene circa due anni fa e nel febbraio 2023 l'ex moglie Demi Moore ha comunicato la diagnosi della malattia che l'ha colpito, la demenza frontotemporale. Proprio quest'ultima ieri ha fatto visita al padre delle sue figlie per fargli gli auguri: con un post su Instagram ha reso pubblico l'incontro. "È ancora così puro, sempre così buono" ha poi scritto Emma Heming Willis, l'attuale moglie dell'ex attore.

Gli auguri di compleanno per Bruce Willis da Demi Moore

"Buon compleanno, BW! Ti vogliamo bene e ti siamo così grati": così Demi Moore ha celebrato il suo ex marito Bruce Willis su Instagram. L'attrice ha condiviso una foto scattata con l'ex divo di Hollywood mentre, seduto sul divano, le stringe forte la mano. A seguire, nel post, altre due foto di Willis con le loro figlie, Rumer, Scout LaRue e Tallulah Belle.

Il messaggio della moglie Emma Heming

Anche Emma Heming, che ha sposato Bruce Willis nel 2009, ha celebrato il marito su Instagram raccontando di lui come di un uomo presente e amorevole. Nonostante i problemi di salute che lo hanno colpito, continua ad essere una figura fondamentale per la vita della sua famiglia: "Lo adoriamo, proprio come voi. Quello che forse non sapete, ma che potete immaginare, è che essere avvolti dalle sue braccia è il posto più sicuro di tutto il mondo. È un uomo gentile, vero, con tanto amore da donare e condividere. Questo è ciò che riesco a vedere, il suo vero cuore. Posso dirvi che è così puro e sempre così buono. Buon compleanno amore mio. Tu sei il regalo che non smette mai di arrivarmi". Per l'ex divo di Hollywood, stando alla testimonianza di Glenn Cordon Caron, amico e autore di Moonlighting, "le abilità linguistiche non sono più a disposizione" e "la gioia di vivere se n’è andata".

La figlia Scout La Rue: "Il mio migliore amico"

"È incredibile come sia cambiato così poco anche se sono cambiate tante cose": così comincia invece il lungo messaggio di Scout La Rue, la figlia di Bruce Willis e Demi Moore, che con un post social ha celebrato il compleanno del papà. "Mio padre è uno dei miei migliori amici, forse ora a un livello più profondo che mai. Ho a cuore il suo affetto e l'immensa libertà con cui ci ha sempre amato" ha continuato prima di raccontare un aneddoto del passato risalente al suo "ballo delle debuttanti". "Un uomo tenero, lunatico, bellissimo, molto spirituale, il cui profondo amore per la sua famiglia può essere solo sentito, non articolato. Qualsiasi parola io usi sarebbe tristemente inadeguata. Quindi voglio ringraziarvi per aver amato il mio papà, grazie per aver condiviso le vostre storie su ciò che lui significa per voi, è un dono sentire il vostro amore" ha poi concluso.