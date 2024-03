Andreas Muller dopo la nascita delle gemelle: “Parto inspiegabile, Veronica Peparini supereroina” Andreas Muller è diventato papà ieri, poche ore prima della festa del papà. Oggi si gode le sue gemelle, Penelope e Ginevra, dopo il parto di Veronica Peparini al quale il ballerino ha assistito: “Scena inspiegabile. Veronica è un supereroe, un esempio per ogni generazione”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Andreas Muller e Veronica Peparini ieri hanno dato il benvenuto alle gemelle Penelope e Ginevra, le loro prime figlie insieme. Il ballerino, ex professionista di Amici, con alcuni post e stories su Instagram ha confessato ai fan le emozioni vissute durante il parto, le stesse che continua a vivere con il trascorrere delle ore, insieme alle sue bimbe. "Il mio cuore non è mai stato così veloce", le parole scritte oggi, 19 marzo, data nella quale si festeggia la Festa del papà.

Le parole di Andreas Muller

Andreas Muller oggi festeggia la sua prima Festa del papà. Soltanto ieri ha dato il benvenuto alle sue gemelle, Penelope e Ginevra, le prime figlie con Veronica Peparini, e il suo cuore continua a battere veloce per la forte emozione. "Il mio cuore non è mai stato così veloce" – ha scritto nel post condiviso poche ore fa nel quale mostra il volto delle due bebè – "Grazie dell’amore, dei pensieri, i messaggi e degli auguri per la festa del papà ma io devo ancora dimostrare il padre che sarò quindi auguri a mio padre ora anche nonno e a tutti i padri che danno la vita per i loro figli. Il regalo più bello per questa festa e per il resto della mia vita siete voi due. Vi amo".

Il racconto del parto: "Ero in sala, una scena inspiegabile"

Andreas Muller ha raccontato ai fan, attraverso alcune stories, il momento del parto. Ha assistito al cesareo a cui si è sottoposta la compagna per dare al mondo le figlie e la "scena" gli ha cambiato la vita:

Sono emozionatissimo. Ho vissuto la giornata più incredula di tutta la mia vita, credo che un'esperienza come questa, come ho deciso di viverla entrando in sala e vedendo tutto l'intervento del cesareo (una scena inspiegabile), ti plasma, ti cambia. Senti i tuoi pensieri mutare e le emozioni vincere sulle tue certezze.

Ha poi continuato svelando ogni dettaglio del suo primo incontro ravvicinato con le gemelle: "Le ho tenute in braccio, le ho fatte mangiare, mi hanno guardato, ho sentito le loro mani stringere le mie dita, ho toccato la loro pelle e sentito il loro cuore". Per concludere il suo lungo messaggio, ha fatto i complimenti a Veronica Peparini: "Sono fortunato ad averla, è un supereroe, un esempio per ogni generazione, passata, presente e futura. Iconica".