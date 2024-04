La furia di Andreas Muller, criticato per avere fatto volare dei palloncini per le gemelle: “Nulla va bene” Andreas Muller furioso sui social per essere stato criticato dopo avere fatto volare dei palloncini a elio in onore della nascita delle gemelline Penelope e Ginevra nate dal legame con Veronica Peparini. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

La rabbia di Andreas Muller che risponde senza celare il fastidio alle critiche ricevute via Instagram per avere fatto volare alcuni palloncini a elio in onore della nascita delle gemelline Penelope e Ginevra, le figlie avute da Veronica Peparini. Andreas aveva pensato di comunicare simbolicamente la nascita delle figlie a uno zio scomparso un anno fa utilizzando i palloncini in questione affinché raggiungessero il cielo. Ma i palloncini non sono riusciti ad assolvere al loro compito, incastrandosi a pochi metri dal loro rilascio.

I palloncini di Andreas Muller bloccati sul balcone di una vicina

A documentare quanto accaduto è stato lo stesso Andreas che, con un video pubblicato su Instagram, ha mostrato ai suoi followers il breve viaggio compiuto dai palloncini. “Tutto è bene quel che finisce bene”, ha scritto Muller su Instagram, “nessun animale è morto e non abbiamo inquinato l'ambiente a causa dei nostri palloncini. Si sono bloccati sul balcone di una vicina e sono stati tolti”. Ciò non è bastato a metterlo al riparo dalle critiche di chi lo ha accusato di avere inutilmente provocato altro inquinamento al pianeta. “Ci dovevi pensare prima di liberarli. Sei appena diventato papà. Dovresti avere più rispetto del mondo che lascerai alle tue figlie”, ha scritto un utente al ballerino, messaggio che lo ha mandato su tutte le furie.

Andreas Muller: “Se mi provocate, mordo”

Muller è tonato su Instagram riproponendo il messaggio di critiche in questione per poi replicare: “Raga vi prego ditemi che non siete seri, oppure io sono impazzito completamente e non so come funziona questo mondo" dice in un video in cui si mostra un po' alterato. "Uno fa volare dei palloncini in aria – peraltro per far sapere a mio zio che non c'è più che le bimbe sono nate – poi chiede scusa perché i palloncini non hanno ucciso nessun animale né sono arrivati nel cielo e nel mare. Voi rispondete che non va bene lo stesso. Non vi va bene un caz**. Non va bene neanche scusarsi e il problema è come lascerò il pianeta alle mie figlie quando in giro c'è gente che stupra le ragazzine. Cancellatevi dai social”.