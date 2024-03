Tommaso Zorzi: “Con Tommaso Stanzani finita per colpa mia. Ora sto con un ragazzo da qualche mese” Tommaso Zorzi è tornato a parlare della sua vita sentimentale e, a proposito della fine dell’amore con Tommaso Stanzani ha confessato: “Finita per colpa mia, non è successo un fatto eclatante, ma sicuramente non mi sono comportato bene”. Ora ha una nuova persona accanto, di cui però non vuole rivelare nulla: “Sto con un ragazzo da qualche mese”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Tommaso Zorzi sta per tornare in tv con una nuova avventura televisiva: sarà giudice di Cortesie per gli ospiti, in onda su Real Time. Intervistato da Vanity Fair, ha parlato del suo nuovo impegno, dei social e anche della sua vita sentimentale, svelando perché è finita la storia d'amore con Tommaso Stanzani, durata più di un anno.

Tommaso Zorzi spiega perché è finita con Tommaso Stanzani

Per Zorzi, la fine dell'amore con Stanzani ha segnato un punto di svolta nella nella sua vita, non soltanto sentimentale: "La fine del rapporto con lui ha segnato la fine di un'epoca legata a quella centrifuga di roba iniziata al GF. Quando è finita, è iniziato un percorso individuale che mi ha portato a interrogarmi su di me e a come sarei voluto apparire agli occhi della gente". E con il passare del tempo, ha trovato una risposta: "Sono arrivato alla conclusione che mi piacerebbe essere ricordato come un ragazzo perbene e con i piedi per terra: è la cosa a cui terrei di più". Il nuovo giudice di Cortesie per gli Ospiti ha confessato che la storia d'amore con Stanzani è finita per colpa sua:

Non è successo un fatto eclatante, ma senz'altro non mi sono comportato bene con Tommaso perché ero completamente assorbito da me stesso. Dalle cose più stupide alla cose più grandi, tendevo a non interpellarlo e a prendere io le decisioni, che si andasse a Cortina nel weekend o che si cambiasse il divano in salotto. Sono un pochino narcisista, è evidente. Però ci sto lavorando, considerando anche che mi conosco come le mie tasche.

Zorzi ha ora un nuovo amore: "Sto con un ragazzo da qualche mese"

Archiviata la storia d'amore con Stanzani, Zorzi fa sapere di avere al suo fianco un'altra persona, che per ora vuole mantenere segreta. "Sto con un ragazzo da qualche mese e, forse per la prima volta, ci sto andando con i piedi di piombo. È un ragazzo normale, che non ha Instagram e con cui sto molto bene", ha raccontato il conduttore. Potrebbe trattarsi di Andrea Incontri, con cui il settimanale Chi lo aveva paparazzato la scorsa estate.

"Insieme a lui sto imparando che si può essere in una relazione senza convivere e comprare un cane il giorno dopo. Vivere le cose un passo alla volta è più bello, e per me, che ho quasi 30 anni, è la prima volta", ha aggiunto Zorzi, che sta custodendo la sua sfera privata, tenendola lontana dai riflettori. "Non dirò nomi, cose e il resto. Non serve", ha concluso.