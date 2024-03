Nel telefono di Tommaso Zorzi: “L’ultimo vocale è al mio fidanzato, su Tik Tok il mio algoritmo è un reato” Sbirciare nel telefono di Tommaso Zorzi significa imbattersi in stickers “da denuncia”, in selfie di prove trucco e in “chat di fuoco che rimarranno chiuse”. Sulle note audio ha una sola regola: “No vocali o blocco”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Uno sticker vale più di mille parole, ma gli stickers di Tommaso Zorzi: "Sono da denuncia". Dice così il nuovo conduttore di Cortesie per gli ospiti a Fanpage.it. Sbriciare nel suo telefono – che ha come sfondo una foto dell'attrice Silvia Pampanini perché lo “mette di buon umore” – significa imbattersi in selfie con make up discutibili "Era una prova trucco" o in dm "poco gentili" inviati agli amici: "Questa colomba (di Pasqua, ndr) fa cagare". Nonostante Tommaso Zorzi non sia un grande fan dei messaggi vocali, ne manda molti. Uno di questi è per il suo fidanzato: "Amore, non c'è più la tua pasta in freezer. Sai che l'ha buttata la signora delle pulizie?".

Tommaso Zorzi: "Sono stato sei mesi senza cellulare, voglio vedere chi mi batte"

Per un ex concorrente del Grande Fratello non è un problema fare a meno del cellulare. "Sono stato per sei mesi senza telefono, voglio dire" sottolinea Tommaso. Ammette, però, di utilizzarlo per una media di 8 ore al giorno, passando molto tempo soprattutto su TikTok: "Il mio algoritmo è un reato, mi fa vedere delle robe che voi umani…". Fatta eccezione per uno sticker che ha come protagonista Miuccia Prada, il resto sono da censurare: "Non ce n’è neanche uno che posso far vedere, sono una persona orrenda". Su Whatsapp ha un gruppo con alcuni amici "cattivissimi" chiamato "La lobby gay": "Lì sparliamo di chiunque, ma non si tratta di gente famosa" dice.

“Ho dovuto cancellare la cronologia delle ricerche”

Tommaso Zorzi non apprezza le note audio, il suo stato di Whatsapp suona come un monito: "No vocali o blocco". È il primo, però, a non farsi problemi nel mandarne. A Fanpage.it ne fa ascoltare uno indirizzato al suo ragazzo: "Amore ma sai che non c’è più la tua pasta in freezer (un tonnarello, ndr) mi sa che l’ha buttata la signora delle pulizie". Tra la vera portata delle sue ricerche su Internet e quelle che mostra a Fanpage.it ci sono diciannove secondi, la durata della chiamata del suo ufficio stampa che lo implora ironicamente di "cancellare la cronologia del cellulare". Rivela, però, di aver cercato un centro estetico: "Dopo questa intervista mi merito una manicure". Prima di andare via si chiede se ci aspettavamo di peggio: "Quello che potevo dire l'ho detto. Le chat di fuoco rimarranno chiuse".