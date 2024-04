Edoardo Ferrario: “LOL è una violenza per un comico. Il podcast Cachemire con Luca Ravenna? Tornerà” Fanpage.it ha sbirciato nel telefono di Edoardo Ferrario, comico di professione, ora nel cast di Lol 4. L’ultimo selfie? Con il cartonato della Regina Elisabetta, che custodisce in ufficio. L’ultimo messaggio vocale mandato è all’amico e collega Frank Matano. I social? “Un rapporto conflittuale. Uso TikTok per guardare video di mindset”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

"In ufficio ho un cartonato della Regina Elisabetta". Sembrerebbe, a primo impatto, l'inizio di uno sketch di stand up comedy di Edoardo Ferrario, una di quelle storie da raccontare al pubblico per catturare l'attenzione. "Mi venne regalato una sera nel quartiere San Lorenzo a Roma, da un gruppo di miei fan. Tornando a casa, lo portai con me in taxi", è il seguito della storia.

A fare da sfondo, però, nessun palcoscenico, ma un piccolo schermo: Fanpage.it ha sbirciato nel telefono del noto comico, nel cast di Lol 4 e in tour con il suo show Performante, dall'ultimo selfie con l'ex sovrana di Inghilterra ai contatti che sente più spesso. L'ultimo messaggio vocale mandato? All'amico e collega Frank Matano, con cui condivide una grande passione per i cani. L'ultimo artista chiamato invece ‘Er Piotta' (Tommaso Zanello) per una possibile collaborazione. Su WhatsApp ha uno sticker che lo ritrae nei panni di Massimiliano Marzocca, personaggio tratto dallo spin off della sua webserie Esami, mentre tra le emoji usate più spesso c'è una barca, indirizzata ad Aurora Leone.

"Con i social ho un rapporto conflittuale, su TikTok guardo i video di mindset"

"Al momento uso i social soprattutto per andare su TikTok a vedere i video dei guru del mindset", ha confessato Edoardo Ferrario a proposito del suo rapporto con il mondo dei social, che definisce "conflittuale". Pur sorpreso dal fatto che il tempo medio di utilizzo del suo telefono sia "4 ore e mezza", il comico ha scelto proprio la dipendenza dai social network come tema del suo nuovo spettacolo di stand up comedy, che nei prossimi mesi lo vede impegnato in Italia e in Europa. "Si chiama Performante e parla del fatto che oggi dobbiamo essere sempre ‘performanti', anche nel nostro tempo libero", ha raccontato.

Foto di Federico Tribbioli

Per Ferrario, durante uno spettacolo, il pubblico è sovrano: "É lui che decide se una battuta funziona o no". Tuttavia, ha ammesso di non aver paura della reazione degli spettatori perché si sente apposto con la sua "coscienza di autore comico" e perché convinto che si possa scherzare su tutto, "senza limiti particolari". Sul palco porta sempre esperienze che ha vissuto in prima persona: "Molto spesso mi metto in situazioni che poi so faranno parte dei miei spettacoli. Mi è capitato di fare serate e accettare inviti apposta per poi raccontarle". Una collaborazione sul palco? "Non escludo uno sketch con mio fratello Mostro, racconterei il nostro rapporto e di quella volta in cui una ragazza mi ha scritto su Instagram, chiedendomi se fossi suo padre", ha svelato.

Il podcast Cachemire con Luca Ravenna: "Non mi riascolto mai"

Aprendo Spotify, Edoardo Ferrario ci ha raccontato che l'ultima canzone ascoltata è stata First Impressions of Earth dei The Strokes, oltre alla colonna sonora della serie The Succession. C'è però qualcosa che non (ri)ascolta mai: "Il mio podcast Cashmire con Luca Ravenna". Il motivo? "Nel montare il materiale ho già risentito tutte le puntate". I due comici hanno avviato il progetto durante il Covid, per rimanere in contatto con il loro pubblico. Dopo tre stagioni e un notevole successo, hanno però fermato la produzione degli episodi. Tuttavia, Ferrario confessa che non esclude un ritorno: "Cashmire è finito perché abbiamo voluto seguire pedissequamente la regola di Boris, non andare mai oltre la terza stagione. Boris poi ne ha fatto una quarta, quindi dateci tempo, torneremo".

Luca Ravenna e Edoardo Ferrario durante il podcast Cachemire

Tra Edoardo Ferrario e Luca Ravenna "c'è un rapporto di grande amicizia" iniziato nel 2017, quando per la prima volta si trovarono a scrivere personaggi comici insieme. E, non a caso, l'ultimo messaggio che il comico ha ricevuto su WhatsApp è proprio dell'amico e collega. "Mi ha scritto ‘E questo è tutto', ma non so di cosa parli, devo ancora aprire i precedenti", ha confessato sorridendo. L'ultimo artista che invece Ferrario ha chiamato è stato Tommaso Zanello, in arte ‘Er Piotta' perché "presto potrebbe esserci una collaborazione".

"Ho uno sticker con il mio personaggio dello spin off di Esami"

Nel suo telefono, Edoardo Ferrario ha uno sticker che lo ritrae nei panni di Massimiliano Marzocca, il personaggio che interpreta in In Linea con Max, spin off della sua webserie Esami. È soprattutto grazie a questi brevi episodi comici, pubblicati sui social a partire 2014 e incentrati sul mondo universitario, che si è fatto conoscere dal pubblico. Quanto al suo rapporto con gli esami e l'Università, ha confessato di essere sempre stato un bravo studente, fino a quando non si è iscritto a Giurisprudenza. "Ho scelto quella facoltà perché ero convinto che mi avrebbe aperto molte porte, ma alla fine studiavo una cosa che non mi interessava e avevo un libretto che oscillava dai 18 ai 30", ha ammesso.

Massimiliano Marzocca, il personaggio che Edoardo Ferrario interpreta nello spin off di Esami

Tutto quello che racconta nei suoi video è frutto di esperienze vissute in prima persona o di racconti fatti da amici: "Una volta ho passato un esame convincendo un assistente a darmi 18, spiegandogli quanto fosse brutta la materia che insegnava. Forse è stato il momento più basso della mia carriera universitaria". E anche se la sua carriera lavorativa ha preso una direzione diversa dai tribunali e dagli studi di avvocati, ha ammesso che questa facoltà gli è servita: "Se non avessi fatto Giurisprudenza e avessi studiato qualcosa che mi piaceva di più, probabilmente poi non avrei fatto quella webserie che mi ha portato molto successo. Quindi, alla fine, a qualcosa è servita".

L'amicizia con Frank Matano

L'ultimo messaggio messaggio vocale di Edoardo Ferrario è stato per Frank Matano, comico e grande amico, con cui condivide la passione per i cani: "Ci siamo conosciuti bene quando entrambi abbiamo preso un cane, più o meno nello stesso periodo, tanto che adesso facciamo proprio le vacanze insieme", ha spiegato. I due si sono ritrovati insieme nel programma Sa Sa Prova, dove Edoardo ha partecipato come concorrente, mentre Matano era conduttore.

Edoardo Ferrario e Frank Matano in vacanza insieme

Edoardo Ferrario nel cast di Lol 4

"LOL è una violenza per un comico", ha raccontato Ferrario a proposito della quarta edizione dello show comico, disponibile su Amazon Prime Video Italia dal 1 aprile. "Quando sei in quella stanza, devi giocare una partita per i comici che sono con te e una per il pubblico che ti vedrà da casa", ha poi precisato. A spaventarlo di più, l'idea di aver davanti un gruppo di persone che non poteva ridere ai suoi sketch: "Fare delle battute di fronte a persone che non ridevano mi ha dato molta agitazione, anche se in realtà alla fine mi sono divertito". Tra i membri del cast, diversi i personaggi con cui aveva già lavorato, come Aurora Leone e Diego Abatantuono, che però non si è ricordato di lui: "Abbiamo collaborato a Quelli che il Calcio, è la prima cosa che gli ho detto quando ci siamo incontrati. Lui mi ha risposto ‘non ho idea di chi tu sia'. Alla fine però ha ammesso di avermi riconosciuto".