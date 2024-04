video suggerito

Il montepremi di Giorgio Panariello a LOL 4: a chi lo ha devoluto e perché È stato devoluto in beneficenza il montepremi vinto da Giorgio Panariello. L’attore e comico, risultato essere vincitore della quarta edizione di LOL, ha diviso a metà il montepremi di 100mila euro conquistato con il secondo classificato Edoardo Ferrario. Entrambi hanno quindi destinato il proprio compenso a due diverse associazioni di beneficenza. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

25 CONDIVISIONI condividi chiudi

Giorgio Panariello ha devoluto in beneficenza il montepremi conquistato vincendo LOL 4 – Chi ride è fuori. L’attore, come già fatto lo scorso anno con Luca Bizzarri e Fabio Balsamo, ha deciso di dividere a metà i 100mila euro del montepremi messo in palio con la vittoria del format di Amazon Prime Video con il secondo classificato Edoardo Ferrario. I due comici hanno quindi deciso di devolvere il proprio compenso a due diverse associazioni di beneficenza.

Giorgio Panariello ha devoluto 50mila euro a LNDC Animal Protection

Piera Rosati, presidente di LNDC Animal Protection, ha così commentato la scelta dell’attore di devolvere in beneficenza la sua quota di compenso: “Giorgio è ormai un amico da anni ed è da sempre vicino alle nostre battaglie. Gli sono molto grata per tutto il supporto e per questo grande gesto, che ci permetterà di realizzare un progetto a cui teniamo molto”. Panariello, come evidenziato da Rosati, è da sempre vicino all’associazione che si occupa dei diritti degli animali:

Anche in questo caso, Giorgio ha dimostrato tutta la generosità di cui è capace e che mi rende fiera di considerarlo un amico ormai da tanti anni. Dividere il premio con il suo avversario, che devolverà la somma a un’associazione che si occupa di bambini, è stato un gesto nobilissimo che gli ha fatto molto onore. Sono infinitamente grata a Giorgio per aver pensato, anche in questa occasione, a noi e a tutti gli animali di cui ci occupiamo quotidianamente. Quando si ha a che fare con randagi e animali salvati da situazioni difficili le emergenze sono sempre tante e questo suo grande contributo sarà molto utile per realizzare un progetto a cui teniamo molto: da alcuni anni, infatti, abbiamo a Benevento un rifugio dedicato ai cani disabili e finalmente potremo ampliare la struttura dedicando un’area ai gatti affetti da malattie gravi come FIP, FIV e FELV che li rendono difficili da adottare in quanto si tratta di patologie infettive e delicate. In questa struttura, potranno essere ospitati e curati nel migliore dei modi, sempre in attesa e con la speranza di poter dare loro una casa che sia loro per sempre.

Edoardo Ferrario devolve la sua parte di montepremi a Helpcode

Edoardo Ferrario, secondo classificato dopo Panariello, ha devoluto la sua parte del montepremi a Helpcode, un’associazione che si occupa dell’istituzione dei bambini in Italia e nel mondo. Ferrario è arrivato alle battute finali di LOL 4 – Chi ride è fuori, perdendo la sfida “contro” Panariello dopo essere scoppiato in una fragorosa risata di fronte al personaggio interpretato dal comico fiorentino, un improbabile cantante che suonava strani strumenti.