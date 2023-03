Chi ha vinto Lol 3, colpo di scena nella puntata finale della terza edizione

Giovedì 16 marzo, su Amazon Prime, sono uscite le ultime due puntata di Lol 3, dunque il quinto e il sesto episodio. Ricordiamo che i dieci concorrenti che hanno preso parte alla terza edizione del programma condotto da Fedez e Frank Matano sono stati: Herbert Ballerina; Fabio Balsamo; Luca Bizzarri; Paolo Kessisoglu, Cristiano Caccamo; Paolo Cevoli; Marta Filippi; Nino Frassica; Brenda Lodigiani e Marina Massironi. Ma chi ha vinto la terza edizione di Lol – Chi ride è fuori? Nell'ultima puntata si è verificato un inaspettato colpo di scena. Attenzione, da qui in poi nell'articolo saranno contenuti degli spoiler, incluso il nome di chi si è aggiudicato la vittoria.

Come dicevamo, la sesta e ultima puntata è stata caratterizzata da un inaspettato colpo di scena. Ad arrivare alla fine del percorso durato sei ore (e sei puntate), riuscendo a battere i comici "avversari", sono stati Luca Bizzarri e Fabio Balsamo dei TheJackal. I due sono riusciti a resistere persino alla comicità di Nino Frassica, uno dei concorrenti più amati di questa edizione. Quando è arrivata la sfida finale, cioè quella di guardarsi negli occhi, Luca Bizzarri ha avuto un'idea:

Senti, ma perché non facciamo una cosa? La mia paura è che stiamo qua fino alle quattro del mattino. Io non posso più fare niente per farti ridere e tu non puoi più fare niente per farmi ridere. Visto che abbiamo fatto questo giro insieme, perché non facciamo a metà? Io ho un'associazione a cui tengo molto e credo tu anche. Non le daremo 100, le daremo 50, ma credo che saranno contenti lo stesso.