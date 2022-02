Chi è Max Angioni, il comico concorrente di Lol 2 Max Angioni è uno dei concorrenti di Lol2-Chi ride è fuori. Originario di Como, 31 anni, ha iniziato la sua carriera sul palco di Zelig, per passare poi a Italia’s Got Talent con una ironica e divertente lettura del Vangelo.

Divertente e ironico. Capace di trasformasi in tanti personaggi diversi, come quello di Kevin Scannamanna che ha portato quest'anno sul palco di Zelig con Vanessa Incontrada e Claudio Bisio. È Max Angioni, 31 anni, originario di Como, uno dei comici nel cast di LoL 2- Chi ride è fuori, disponibile dal 24 febbraio su Amazon Prime Video. La sua prima apparizione in tv proprio sul palco di Zelig e la popolarità grazie ai social e a una versione tutta sua del Vangelo, portata sul palco di Italia's Got Talent.

La carriera di Max Angioni, da Italia's Got Talent a Lol 2

Originario di Como, 31 anni, Max Angioni inizia la sua carriera a teatro. Nella sua città studia presso la scuola Teatro in Centro, diretta da Ester Montalto, e poi approda all'Accademia del Comico di Milano, insieme ad alcuni volti noti della comicità italiana. Conclusi gli studi, comincia l'esperienza in televisione: nel 2018 sale per la prima volta sul palco di Zelig e poi ci ritorna nell'anno successivo con alcuni personaggi divenuti celebri, come quelli tratti da Il trono di Spade e Star Wars.

Max Angioni ha anche partecipato all'ultima edizione di Italia's Got Talent, arrivando in finale (dove si è classificato al secondo posto). Sul palco del talent è riuscito a farsi conoscere dal grande pubblico e a conquistare i quattro giudici grazie al suo monologo, una lettura ironica e divertente del Vangelo e dei miracoli di Gesù. In diretta ha anche spiegato come è nato questo sketch: "Durante la quarantena non avevo niente da fare e mi son messo a sfogliare il Vangelo. Mi sono accorto che il primo miracolo di Gesù è la trasmutazione dell'acqua in vino durante un matrimonio (…). Praticamente i suoi poteri, la prima volta, li ha usati per l'open bar". Ha anche un suo sito personale, in cui sono raccolti tutti i suoi lavori e personaggi.

Max Angioni è Kevin Scannamanna a Zelig

Nella prima delle tre puntate di questa edizione di Zelig, che ha debuttato giovedì 18 novembre sbaragliando la concorrenza, Max Angioni ha portato in scena un personaggio fuori dalle righe, che ha fatto sorridere sia i conduttori che gli spettatori. Si chiama Kevin Scannamanna, ed è un 25enne sui generis, con un modo di parlare e una visione della vita tutta sua.

La vita privata di Max Angioni, nessuna fidanzata sui social

Non si hanno molte informazioni sulla vita di Max Angioni lontano dal palcoscenico. Non si sa se attualmente sia single o fidanzato. Nemmeno sul suo profilo Instagram (@maxangioni_), dove conta 84mila follower, sembra esserci qualche indizio. Nessuna foto recente che possa far pensare che il comico sia legato sentimentalmente a qualcuno. Forse, l'occasione giusta per saperne qualcosa in più sul suo conto sarà LOL 2, da marzo 2022. Intanto, sui social continua a condividere divertenti video parlando, in un certo senso, con se stesso.

Max Angioni è uno dei comici nel cast di Lol 2- Chi ride è fuori, disponibile dal 24 febbraio su Amazon Prime Video. Insieme ad altri nove concorrenti, come Virginia Raffaele, Maccio Capatonda, Tess Masazza, si cimenterà nell'ardua impresa di non ridere, ma cercando di far ridere i suoi avversari. A condurre lo show Fedez con Mara Maionchi e tante sorprese per il cast, come il tanto atteso di Lillo dalla scorsa edizione.