Chi sono Alice Mangione e Gianmarco Pozzoli, a LOL 2 la coppia della Pozzolis Family Alice Mangione e Gianmarco Pozzoli sono due concorrenti di LOL2- Chi ride è fuori. Sono una coppia sia nella vita privata che in quella professionale. Sposati dal 2019, genitori di due figli, hanno creato il format The Pozzolis Family.

A cura di Elisabetta Murina

Alice Mangione e Gianmarco Pozzoli

Gianmarco Pozzoli e Alice Mangione sono due concorrenti nel cast di LOL 2- Chi ride è fuori, disponibile dal 24 febbraio su Amazon Prime Video. Sono una coppia sia nella vita privata che in quella professionale: hanno creato The Pozzolis Family, un progetto social che racconta in modo ironico e divertente il loro matrimonio, avvenuto nel 2019, e la loro esperienza come genitori di Giosuè e Olivia, nati nel 2017 e nel 2019.

Chi è Gianmarco Pozzoli

Gianmarco Pozzoli è diventato noto per le sue partecipazioni a Zelig, Zelig Off, Colorado e Paperissima Sprint. Oltre alla carriera da comico, è anche illustratore, pittore e attore. Ha recitato in Benvenuti al Nord al fianco di Claudio Bisio e Alessandro Siani e in Tutti gli uomini del deficiente. Dal 2016 si dedica con la moglie al progetto The Pozzolis Family e sta per tornare sul piccolo schermo con LOL2.

Alice Mangione e Gianmarco Pozzoli

Chi è Alice Mangione, la comica dei Pozzolis Family

Alice Mangione ha debuttato giovanissima come comica al fianco di Maccio Capatonda (anche lui nel cast della seconda stagione di LOL) nel programma Mai Dire Martedì in onda su Italia1. Da quel momento la sua carriera ha preso il via, spaziando dalla televisione al cinema e al web. Ha esordito sul grande schermo con il film Oggi Sposi e ha recitato anche in Un Fidanzato per mia moglie. Sul piccolo schermo la popolarità è arrivata con la parodia della youtuber Alice MakeUp, che ha portato nel programma La Prova dell'otto condotto da Caterina Guzzanti e a Glob- diversamente italiani di Enrico Bertolino. Dal 2016 si occupa del progetto The Pozzolis Family, creato insieme al marito Gianmarco.

Alice Mangione e Gianmarco Pozzoli

Giosuè e Olivia, i figli di The Pozzolis Family

Alice Mangione e Gianmarco Pozzoli si sono conosciuti nel 2013 e sei anni dopo, nel 2019, sono convolati a nozze. Da loro amore sono nati due figli, Giosuè nel 2017 e Olivia Tosca nel 2019. In occasione della nascita del primo figlio hanno creato The Pozzolis Family, un progetto che racconta sui social, in modo ironico e divertente, la loro esperienza di genitori, i problemi e la vita quotidiana e in cui i figli sono parte integrante. Hanno un canale youtube e un profilo Instagram in cui condividono i loro video.