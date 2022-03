Lol- Chi ride è fuori avrà una terza stagione Amazon Prime video ha annunciato che Lol- Chi ride è fuori tornerà con una terza stagione, dopo il successo riscosso con le prime due.

A cura di Elisabetta Murina

Lol 3- Chi ride fuori si farà. Dopo il successo riscosso dalle prime due stagioni, Amazon Prime Video ha annunciato che lo show comico tornerà con nuovi episodi. "LOL: Chi ride è fuori si riconferma come il comedy show dei record e siamo entusiasti di annunciare la terza stagione", ha fatto sapere oggi, 17 marzo, Nicole Morganti, Head of Italian Originals di Amazon Studio. Una notizia che arriva a meno di un mese dall'uscita sulla piattaforma degli ultimi episodi, che hanno visto trionfare Maccio Capatonda come vincitore.

L'annuncio di Amazon Prime Video

"Siamo molto felici di annunciare nuovamente questo successo", ha dichiarato Morganti dando al pubblico la bella notizia della terza stagione. "LOL: Chi ride è fuori si riconferma come il comedy show dei record e siamo entusiasti di annunciare la terza stagione, che speriamo continui a portare sorrisi e allegria agli spettatori di Prime Video", ha continuato l'Head of Italian Originals di Amazon Studios. Lo show, condotto nella sua seconda stagione da Fedez e Frank Matano, ha riscosso un grande risultato diventando "il titolo più visto di sempre nel periodo di lancio" sulla piattaforma e ha ripetuto "lo straordinario successo dell'edizione precedente".

Il successo della seconda stagione

La seconda stagione di Lol- Chi ride è fuori ha debuttato su Amazon Prime Video lo scorso 24 febbraio. Dieci comici si sono sfidati nella difficile impresa di non ridere, cercando tutti i modi possibili per fare in modo che fossero gli altri a farlo. Nel cast c'erano Virginia Raffaele, Corrado Guzzanti, Diana Del Bufalo, Maria Di Biase, Mago Forest, Alice Mangione, Gianmarco Pozzoli, Tess Masazza, Max Angioni e Maccio Capatonda. È stato proprio quest'ultimo a trionfare, battendo al duello finale la collega e comica Virginia Raffaele. A sorvegliare il tutto, in cabina di regia, Fedez e Frank Matano, pronti ad ammonire i concorrenti.