Da Nino Frassica a Paola Cortellesi, il cast dei sogni di Lol 3 La conferma della terza stagione di Lol – Chi ride fuori ha scatenato le ipotesi più disparate sulla composizione del cast. Ecco alcune ipotesi o speranze sul tavolo.

A cura di Andrea Parrella

Quello di Lol – Chi ride fuori è un caso di scuola su come nasce un fenomeno mediatico a cavallo tra piattaforma streaming e televisione. Dopo il successo della seconda edizione, che ha visto trionfare Maccio Capatonda (qui l'intervista al comico) Amazon ha confermato pochi giorni dopo il ritorno dello show condotto da Fedez e Frank Matano anche per una terza edizione.

Insomma, Lol 3 si farà e, inevitabilmente, l'attenzione degli appassionati è già rivolta al possibile cast della terza edizione dello show in cui dieci tra comiche e comici devono evitare di ridere, pena l'eliminazione. Se quello della seconda edizione era parso un cast assolutamente impeccabile per equilibrio tra volti noti, meno noti e vere e proprie istituzioni della comicità italiana, sono molti i nomi che circolano da tempo, prevalentemente nei desideri dei fan del programma, per la costruzione di un'edizione perfetta di Lol.

Tra i nomi più gettonati c'è senza dubbio quello di Nino Frassica, da molti invocato anche per la seconda edizione, individuato come personaggio perfetto per la partecipazione al programma. Spunta spesso il nome di un'altra icona della comicità italiana come Paola Cortellesi e anche quello di Emanuela Fanelli, protagonista di Una Pezza di Lundini insieme a quel Valerio Lundini altrettanto invocato.

In considerazione di una sua precedente esperienza nel format di Amazon Prime "Dinner Club", un nome papabile potrebbe essere quello di Fabio De Luigi, così come dalla tradizione Mai Dire Gol che a lui lo accomuna sono gettonati i nomi di Lucia Ocone, Aldo, Giovanni e Giacomo, Gene Gnocchi e Rocco Tanica, che succederebbe a Elio protagonista nella prima edizione.

Inevitabile non immaginare il completamento della famiglia Guzzanti con la partecipazione di Sabina Guzzanti dopo la sorella Caterina nella prima edizione e il fratello Guzzanti nella seconda. Tra i nomi femminili acclamati c'è anche quello di Geppi Cucciari, Angela Finocchiaro e, fuori dal mondo della comicità propriamente detto, sono in tanti a nominare Ilary Blasi. A quel punto, perché non pensare a Francesco Totti, che a sua volta aveva preso parte alla prima edizione della versione italiana del format Amazon "Celebrity Hunted".

Di nomi possibili se ne potrebbe fare centinaia ed è interessante come la forza di questo format sia diventata la partecipazione del pubblico alla formazione del cast, che Amazon potrebbe addirittura sperimentare in futuro come una forma di coinvolgimento della fanbase della piattaforma. Non resta che attendere qualche mese, prima dello svelamento del cast di Lol 3.