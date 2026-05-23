Paola Caruso a The 50: “Ho denunciato 3 volte Floriana Secondi”, gli scontri in tv nel 2020

Nel reality The 50, Paola Caruso ha raccontato di aver denunciato per ben tre volte Floriana Secondi, a sua volta nel cast del programma. Il motivo risalirebbe ad alcune discussioni che le due hanno avuto nel 2020 in tv.

Paola Caruso ha denunciato Floriana Secondi. L'ex Bonas di Avanti un Altro e showgirl ha raccontato di avere dei conti in sospeso con l'ex vincitrice del Grande Fratello. Le due sono ora nel cast di The 50 e si sono trovate insieme dopo anni. Il motivo delle tensioni risalirebbe a circa 5 anni fa, quando hanno avuto delle forti discussioni nel programma Domenica Live condotto da Barbara D'Urso.

Caruso e Secondi sono concorrenti del nuovo reality di Amazon prime Video The 50 e si sono ritrovate dopo anni in cui avevano perso ogni contatto. "Questa l'hanno messa qui dentro per me. Mi ci sono azzuffata in televisione", ha raccontato l'ex gieffina a Federico Fashion Style, parlando dei loro trascorsi. Anche Caruso, dopo aver scoperto la presenza della coinquilina, si è sfogata: "Quando ho visto che c'era anche lui mi sono detta ‘oddio', ma io non mi abbasso più a determinate cose. A Floriana ho fatto 3 denunce. Dopo averla vista, ero sicura che sarebbe arrivata anche Mila Suarez".

Ma quali sono i trascorsi tra Floriana Secondi e Paola Caruso? Anche se non si sa con certezza il motivo per il quale la showgirl l'abbia denunciata, è possibile che tutto risalga al 2020, quando si sono scontrate più volte ospiti di Domenica Live con Barbara D'Urso. Caruso aveva accusato l'ex vincitrice del GF di aver avuto una discussione con il suo ex solo per rimanere in tv e Secondi aveva perso la pazienza: "Le persone mi apprezzano perché sono schietta, vera e genuina. Tu sei falsa, nei camerini ti comporti in un modo e in tv sei in un altro".

La risposta di Secondi non si era limitata a questo, ma era continuata con accuse piuttosto forti nei confronti di Caruso e della sua famiglia. "Tu sei una mamma e metti in mezzo mio figlio e mia madre, ti devi fare schifo", aveva risposto Caruso.