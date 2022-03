Lol 2, Chi ride è fuori: come vedere la nuova puntata speciale gratis in streaming su Amazon Prime Video Dal lunedì 7 marzo 2022 sarà disponibile in streaming su Amazon Prime Video una nuova puntata speciale di Lol 2, Chi ride è fuori. Ecco come fare per guardare gratis la puntata extra da 30 minuti.

La seconda stagione di Lol, Chi ride è fuori si è conclusa il 3 marzo 2022 con gli episodi conclusivi del format comico condotto da Fedez e Frank Matano, disponibile in streaming su Amazon Prime Video

Ma le sorprese per i fan del comedy show non sono ancora finite. Lunedì 7 marzo 2022 sarà disponibile una puntata bonus di Lol 2, un episodio speciale di 30 minuti che raccoglie le scene inedite più divertenti di questa seconda stagione appena terminata.

Nel corso dei 6 episodi di Lol 2, i 10 concorrenti hanno sfidato la loro stessa natura di comici per non ridere delle divertenti gag, imitazioni e sketch improvvisati messi in atto dai loro compagni di avventura. La finale ha visto protagonisti Virginia Raffaele e Maccio Capatonda, che ha trionfato sulla nota imitatrice, aggiudicandosi la vittoria di questa seconda edizione. Il comico, infatti, è riuscito a resistere all'intervento di ben due concorrenti eliminati, Mago Forest e Corrado Guzzanti, e ha deciso di donare il premio di 100 mila euro al WWF.

Quali nuovi sketch ed esibizioni ci riserveranno Maccio Capatonda, Mago Forest, Max Angioni, Virginia Raffaele, Corrado Guzzanti, Gianmarco Pozzoli, Tess Masazza, Maria Di Biase e Diana Del Bufalo? Per scoprirlo toccherà aspettare il 7 marzo.

Nel frattempo, però, ecco come fare per guardare la nuova puntata speciale di Lol 2, gratis in streaming su Amazon Prime Video.

Lol 2, come vedere la puntata extra gratis in streaming su Amazon Prime Video

La puntata bonus di Lol, chi ride è fuori 2 si potrà vedere a partire da lunedì 7 marzo 2022, gratis in streaming su Prime Video, il servizio dedicato agli iscritti ad Amazon Prime.

Potete, infatti, attivare il periodo di prova gratuita di 30 giorni, entro i quali fruirete del servizio in maniera del tutto gratuita. Allo scadere dei 30 giorni è possibile decidere se rinnovare o meno l'abbonamento.

Per vedere l‘episodio bonus del comedy show, dunque, vi basterà aprire Amazon, cliccare sul menu a tendina, selezionare "Amazon Prime Video" e poi "Accedi o Registrati". S

e siete già iscritti a Prime, l'unica cosa da fare sarà loggarsi al proprio account Amazon Prime, compilando i campi richiesti con le proprie credenziali di accesso, e cercare nella sezione "Video" il titolo da vedere.

Se, al contrario, è la prima volta che entrate da utenti sulla piattaforma, dovrete registrarvi e riempire il form con i vostri dati.

Qualora, infine, decidiate di non proseguire con Prime, vi basterà disdire la prova gratuita poche ore prima del termine previsto: il vostro account sarà cancellato e non vi sarà addebitato alcun costo aggiuntivo.