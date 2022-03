Chi ha vinto Lol 2, il nome del vincitore della seconda edizione Sono disponibili le ultime due puntate di Lol Chi Ride è Fuori 2 ed è stato decretato il vincitore tra i 10 concorrenti rimasti in gara. Ecco chi ha vinto la seconda edizione dello show su Prime Video.

Dopo la pubblicazione delle ultime due puntate di Lol 2 – Chi ride è fuori sappiamo finalmente chi è il vincitore tra i 10 concorrenti tra quelli rimasti in gara. Gli ultimi due episodi hanno visto le ore trascorrere con Maccio Capatonda, Mago Forest, Max Angioni, Virginia Raffaele, Corrado Guzzanti, Gianmarco Pozzoli, Tess Masazza, Maria Di Biase, Diana Del Bufalo. Unica concorrente già eliminata prima delle due puntate finali era stata Alice Mangione, seguita poi dai compagni di avventura e di risate, lasciando soli alla finalissima Virginia Raffaele e Maccio Capatonda. Ecco chi ha vinto.

Maccio Capatonda è il vincitore di Lol – Chi ride è fuori 2

Virginia Raffaele e Maccio Capatonda sono arrivati fino alla fine del gioco, alla finalissima. Si sono scontrati in uno scambio di imitazioni, battute, linguacce ed esibizioni ma anche in quel caso nessuno dei due ha ceduto. È entrato così Mago Forest, eliminato in precedenza con il doppio cartellino rosso, per provare a farli ridere con una delle sue esilaranti esibizioni ma è tornato dai suoi compagni e dal conduttore, dopo il numero sul palco, senza risultati. Fedez ha così deciso di lanciare in campo Corrado Guzzanti e al suo sketch la famosa imitatrice e comica non ha resistito. Dopo un gioco di carte è scoppiata a ridere lasciando così vincere il suo avversario. Maccio Capatonda ha conquistato il premio di Lol 2 ed ha donato i 100 mila euro al WWF, associazione ambientalista italiana.

I 100 mila euro passano da me e vanno al WWF che io ho scelto, un'associazione che aiuta il pianeta. Mi è rimasto questo bellissimo premio, è figo.

Quanto si vince e a chi viene devoluto il premio

Ma cosa vince nella fattispecie il vincitore di Lol 2 – Chi ride è fuori? Il concorrente che trionfa nel comedy show di Amazon Prime Video avrà a disposizione 100 mila euro. Il premio però sarà interamente devoluto a un ente benefico che verrà scelto da chi vincerà questa edizione del programma. Un anno fa, a trionfare fu Ciro Priello dei The Jackal.