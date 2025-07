Perché il pinnettu di Temptation Island ha cambiato nome e si chiama capanno: quali sono le novità

Per l’edizione 2025, Temptation Island lascia invariata la formula dei fidanzati che, mettendo alla prova i loro sentimenti, trascorrono 21 giorni in compagnia di single in villaggi differenti. Ma gli spettatori appassionati avranno notato, per quest’anno, una sostanziale novità: il pinnettu ha cambiato nome, perché e quali sono le novità.

Con il boom di ascolti registrato dopo la messa in onda della seconda puntata, Temptation Island si conferma uno dei programmi Tv più seguiti dell'estate. La formula dei fidanzati che mettono alla prova i loro sentimenti trascorrendo 21 giorni in compagnia di single in due villaggi separati è rimasta la stessa dalla prima edizione, ma gli spettatori appassionati avranno notato, per quest'anno, una sostanziale novità. Il pinnettu ha cambiato nome: ecco perché e come si chiama ora.

Perché il pinnettu ha cambiato nome: ora si chiama capanno

Il pinnettu è diventato negli anni uno degli elementi di riconoscibilità del programma condotto dal Filippo Bisciglia. Il celebre rifugio rustico nel quale i fidanzati venivano messi al corrente di quanto stava accadendo ai partner nel villaggio accanto, in compagnia dei single e delle single, però, da quest'anno ha cambiato nome. Il motivo è semplice: a partire da quest'edizione, infatti, la location del reality non è più in Sardegna, nell'Is Morus Relais a Santa Margherita di Pula, ma in Calabria, al Calalandrusa Beach & Nature Resort, situato a Guardavalle Marina, in provincia di Catanzaro.

Non avrebbe avuto senso, dunque, mantenere la denominazione tipica del dialetto sardo per riferirsi alal casupola nella quale vengono visionati i video urgenti. A spiegarlo era stato lo stesso Filippo Bisciglia, in un'intervista a TV Sorrisi e Canzoni, poco prima della messa in onda della prima puntata: "Per fare in modo che ricordasse la vecchia location, sono stati ricostruiti alcuni ambienti come il pinnettu. Lo ritroverete identico, ma cambierà nome. Si chiamerà il capanno", le parole.

Le altre novità di Temptation Island 2025

Per quanto riguarda il villaggio dei ragazzi è tutto identico, "ma si sono aggiunte delle piscine bellissime da cui si vede il mare. I due villaggi sono molto più distanti l’uno dall’altro", spiega ancora il conduttore. Bisciglia aveva infine lanciato un'anticipazione sulla nuova edizione: "C’è una cosa che mi ha molto colpito e che presumo si vedrà verso la fine. A una coppia è accaduta una cosa che in passato non era mai successa. Ma non illudetevi, non si tratta di una proposta di matrimonio".