Migliori casse audio per pc del 2026: 12 modelli per ogni esigenza

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Le casse audio per pc sono altoparlanti esterni, progettati per migliorare la qualità audio, spesso molto bassa, degli speaker integrati dei computer e dei notebook. Basta semplicemente associare il Bluetooth o inserire il cavo nell'apposita porta, per immergersi in un suono ricco di dettagli e sfumature per qualsiasi circostanza, che si tratti di ascoltare la musica, guardare film e serie TV oppure dedicarsi al gaming.

Il mercato è ricco di prodotti di marche affidabili, come Edifier, Logitech e Trust, che spesso includono nel proprio pacchetto un subwoofer esterno in modo da aumentare l’effetto surround e assicurare un audio tridimensionale coinvolgente. Dopo averli analizzati attentamente in base alle caratteristiche tecniche, abbiamo raccolto le proposte più interessanti nella classifica aggiornata delle migliori casse audio del 2026 per ogni tipo di esigenza.

Le migliori casse audio per pc del 2026

In questa guida abbiamo raccolto le proposte del mercato che possono soddisfare pianamente una serie di esigenze, analizzandole in base alla qualità audio offerta, al rapporto qualità prezzo e all'affidabilità della marca di produzione. Le abbiamo poi inserite nella classifica delle migliori casse audio del momento.

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Audioengine A2 Plus Bluetooth

Le migliori per ascoltare la musica

Progettate in legno e caratterizzate da un design piccolo ed elegante, le casse audio per pc Audioengine A2 Plus generano un suono potente e bilanciato. Sono equipaggiate con driver woofer da 2,7″ realizzati in fibra aramidica, capaci di far risaltare i bassi e i medi, mentre i tweeter a cupola superiori in seta misurano 0,7″ e hanno il compito di riprodurre gli acuti. Questo sistema audio ha una potenza massima complessiva di 60 W e supporta la qualità audio ad alta definizione Hi-Res, grazie al DAC integrato a 24 bit. Tutti questi elementi vi consentono di ottenere un audio pulito e ricco di sfumature sonore. In più, sfruttando la connettività Bluetooth aptX potete riprodurre i vostri brani musicali con una latenza minima fino a 30 m di distanza, ma è comunque possibile disporre della connessione cablata tramite USB-C o jack 3.5.

Configurazione audio: 2 canali

Pro: design in legno, buona potenza in uscita, supporto dell'audio ad alta definizione, connettività Bluetooth ad ampio raggio.

Contro: non dispone di controlli remoti per il volume, per cui è necessario avvicinarsi al corpo e regolare la manopola.

Razer Nommo V2

Le migliori per il gaming

Compatibili con PC, PS4 e PS5, le casse audio Razer Nommo V2 producono un suono naturale e fedele che risalta effetti, dialoghi e colonne sonore dei vostri giochi preferiti. Si tratta di un sistema di audio domestico a 2.1 canali, costituito da due diffusori cablati con driver full range da 3″, per restituire l'intero spettro sonoro di frequenza audio, e da un subwoofer wireless rivolto verso il basso con driver da 5,5″, dedicato all'enfatizzazione dei bassi. A queste componenti si aggiunge il supporto della tecnologia audio THX Spatial 7.1, che crea un'esperienza acustica coinvolgente, consentendovi di localizzare precisamente il suono, che si tratti di passi nemici, esplosioni o colpi d'arma da fuoco. In pratica, l'effetto finale è quello di 7 canali più un subwoofer uniti in soli due diffusori. Sul fronte estetico, le Razer Nommo V2 arricchiscono la vostra postazione con un design moderno e competitivo, caratterizzato da luci LED posteriori dalle tonalità cromatiche personalizzabili.

Configurazione audio: 2.1 canali

Pro: driver full ranger, subwoofer esterno incluso, supporto dell'audio spaziale THX Spatial 7.1.

Contro: le casse audio supportano la connessione Bluetooth solo per dispositivi mobili e Nintendo Switch.

Logitech Z623

Le migliori per guardare film e serie TV

Un suono potente e vibrante, per guardare film e serie tv con un audio fedele e avvolgente. Le casse audio per pc Logitech Z623 combinano due satelliti separati con driver dinamici da 3.7″ e 75 W ciascuno con un subwoofer alimentato da un driver dinamico rivolto verso il basso da 8″ e 130 W. La potenza complessiva del sistema, quindi, è di 200 W con picco massimo di 400 W. Le casse godono della certificazione THX, uno standard audio che vi consente di ascoltare la traccia audio di un film, un gioco o di un brano musicale così come è stata concepita originariamente dal regista o dall'artista. Ciò permette di ottenere un suono più realistico e un effetto surround coinvolgente, con l'ottimizzazione perfetta di tutti gli elementi che assicura bassi profondi, medi precisi e alti abbastanza nitidi. L'intero comparto funziona con connessione cablata, grazie ai numerosi ingressi Aux, jack 3.5 mm e stereo RCA, che offrono la possibilità di collegare un massimo di 3 dispositivi, tra cui smartphone e tablet.

Configurazione audio: 2.1

Pro: potenza elevata, supporto dell'audio spaziale THX, bassi profondi e medi precisi le rendono casse professionali.

Contro: secondo alcuni utenti, la resa delle alte frequenze non raggiunge la qualità dei bassi, a causa dell'assenza di tweeter integrati.

Edifier M601DB

Le migliori con subwoofer esterno

Una combinazione vincente di due satelliti compatti, ognuno composto da driver da 3,5″ e da tweeter da 0,5″, e di un subwoofer da 8″, per una potenza totale di 220 W. Alle casse audio per pc Edifier M6001DB non manca nulla per sprigionare un audio vibrante e di alta qualità in qualsiasi circostanza. Infatti, integrano un amplificatore di classe D, capace di convertire il 90% dell'energia in suono e di ridurre al minimo le distorsioni, mentre il chipset DSP analizza i segnali in tempo reale e li divide con estrema precisione in bassi, medi e alti. Ciò consente di ottenere un suono pulito e una riproduzione accurata. L'impianto può disporre di molteplici modalità di connessione, ad esempio può collegarsi a un dispositivo tramite cavi jack 3.5, OTP, COAX o RCA, ma chi non vuole perdersi in un groviglio di fili può facilmente attivare il Bluetooth.

Configurazione audio: 2.1 canali

Pro: potenza elevata, chipset DSP integrato, connettività avanzata e versatile.

Contro: nessuna tecnologia di audio spaziale supportata.

Logitech Z906

Il migliore impianto audio da 5.1 canali

Un sistema audio progettato per chi vuole sentirsi circondato da un'atmosfera sonora vibrante e ricca di sfumature. L'impianto audio per pc Logitech Z906 combina 4 satelliti, un altoparlante centrale e un subwoofer per una potenza massima di picco pari a 1000 W. In realtà, questo modello telecomandato consente di personalizzare l'esperienza d'ascolto in base alle proprie esigenze, scegliendo tra un audio surround 2.1, 4.1 o 3D. Tutti i satelliti dispongono di driver da 2,65″, al pari dell'altoparlante centrale, mentre il subwoofer vanta un driver da 6,5″ con configurazione side-firing per bassi corposi e diffusi. Inoltre, Logitech z906 possiede la certificazione THX, cioè lo standard di qualità audio sviluppato da Lucasfilm, che assicura una resa fedele alla pellicola originale. Supporta però anche le tecnologie di audio cinematografico Dolby Atmos e Dts:X, grazie alle quali è possibile immergersi in un suono tridimensionale, proveniente da ogni direzione e perfettamente coerente con la scena che stata guardando, che si tratti di un film, una serie TV o un videogioco. La modalità di connessione è esclusivamente cablata, ma potete disporre delle principali porte per collegare l'impianto a qualsiasi tipo di dispositivo.

Configurazione audio: 5.1 canali

Pro: audio surround, certificazione THX, supporto di Dolby Atmos e Dts:X, elevata potenza da 500 W RMS.

Contro: alcuni utenti hanno reputato il collegamento al PC fisso un po' complesso, considerando necessario l'acquisto di una schedina audio per adattare gli ingressi alla scheda madre.

M-Audio BX4 BT

Le più potenti

Dotate di driver woofer da 4,5″ in fibra di Kevlar, materiale molto resistente e leggero che offre bassi profondi con minima distorsione, e di tweeter a cupola da 1″ per riprodurre acuti cristallini, le monitor per pc da studio M-Audio BX4 BT producono una potenza complessiva di 120 W, un valore molto elevato per un sistema da 2 canali. Il design bass reflex migliora la risposta dei bassi permettendo all'aria di circolare dall'interno all'esterno della cassa. Le casse possono essere abbinate a qualsiasi tipo di dispositivo senza utilizzare fili, ma semplicemente accendendo il Bluetooth. Ciò nonostante, se volete ridurre la latenza al minimo e ottener un suono di qualità superiore potete sempre affidarvi alla modalità di connessione cablata. Questo modello include anche l'accesso al software MPC Beats, sviluppato per produttori e amanti del mixing.

Configurazione audio: 2 canali

Pro: potenza elevata, connettività versatile, design bass reflex per migliorare i bassi.

Contro: le casse audio non hanno un ingresso ottico, che rappresenta la massima stabilità di connessione per un suono di qualità.

Trust Orada 2.0

Le migliori economiche

Leggere e compatte, le casse audio Trust Orada rappresentano una soluzione salva spazio per chi vuole migliorare l'audio del proprio computer. Basta collegare il cavo di alimentazione USB-A e il cavo jack 3.5 alle rispettive uscite del laptop o della scheda madre e le casse entrano subito in azione con i loro 12 W di potenza di picco, sufficienti per ascoltare musica o guardare film con suono più forte e intenso rispetto a quello offerto dagli speaker integrati. I loro driver dinamici misurano 45 mm, un buon formato per avere suoni chiari e bilanciati. Il design presenta un corpo in plastica e un pannello frontale in tessuto, pensato per aggiungere un tocco di stile e di eleganza alla scrivania. Inoltre, incorpora una manopola illuminata per regolare il volume e un'uscita Aux, attraverso il quale è possibile collegare le cuffie.

Configurazione audio: 2 canali

Pro: ottimo rapporto qualità-prezzo, design leggero e compatto, facile collegamento al pc.

Contro: il volume massimo delle casse potrebbe non essere soddisfacente, ma ciò dipende dall'esperienza individuale e dalla grandezza della camera in cui sono installate.

PreSonus Eris 3.5 Gen 2

Le migliori sotto i 100 euro

I driver woofer da 3,5″ rappresentano il cuore delle casse audio PreSonus Eris 3.5 Gen 2, che assicurano un suono coerente e di qualità. La loro potenza complessiva raggiunge i 50 W, 25 W di classe AB per ciascun altoparlante. I woofer realizzati in vetro intrecciato sono accompagnati da tweeter da 1″ con cupola in seta in modo da ottenere un audio più bilanciato, caratterizzato da bassi controllati e alti cristallini. Le casse offrono una connettività versatile, con ingressi stereo-RCA sbilanciati, TRS bilanciati da 1/4 e Aux 1/8, ma ospitano anche un'uscita sul pannello frontale per un ascolto privato con le cuffie. Queste monitor da scrivania, anche se non molto compatti come altri modelli, rappresentano un'ottima soluzione entry-level sia per appassionati di mixing e produzione musicale che per chi vuole godersi la musica, i film o i giochi con un suono pulito e potente.

Configurazione audio: 2 canali

Pro: buona potenza in uscita, audio bilanciato, connettività versatile.

Contro: la risposta alle basse frequenze può essere limitante, sopratutto per chi produce musica.

Redragon GS520 Anvil

Le migliori entry-level per il gaming

Il design compatto delle casse per pc Redragon GS520 Anvil regala un tocco di stile a qualsiasi postazione da gaming, creando l'armonia perfetta tra estetica minimalista ed accessori moderni. Questo modello di fascia economica, infatti, mostra rifiniture spazzolate e una barra retroilluminata con luci LED e personalizzabile con 6 modalità diverse, ricreando un'atmosfera competitiva. Passiamo però alla parte essenziale. Le casse producono un suono convincente grazie al lavoro dei driver per bassi da 2″ con una potenza di 3 W ciascuna. La funzione Plug and Play consente di disporre di una compatibilità universale con sistemi operativi e computer. Per connettere le casse bastano du semplici passaggi: inserire il cavo USB-A nella porta dedicata per l'alimentazione e il cavo jack 3.5 all'uscita Aux per il suono.

Configurazione audio: 2 canali

Pro: stile moderno e accattivante, barra letroluminata con luci LED, buon rapporto qualità-prezzo.

Contro: alcuni utenti ritengono scomodi i tasti integrati nel design per la regolazione del volume.

SteelSeries Arena 7

Le migliori Bluetooth da scrivania

Sviluppate principalmente per offrire stile e reattività ai giocatori più competitivi, ma in grado di accontentare chiunque sia alla ricerca di una qualità audio superiore per il proprio computer, le casse SteelSeries Arena 7 allestiscono un sistema da 2.1 canali estremamente coinvolgente. I satelliti sono costituiti da woofer in fibra organica e tweeter con cupola in seta, mentre il subwoofer separato ha un driver da 6,5″ che suona verso il basso. Questo sistema consente di coprire una vasto spettro di frequenze, con bassi profondi e alti cristallini. Scaricando il software SteelSeries Sonar sul computer, potete personalizzare il sono con l'equalizzatore parametrico a 10 bande sul vostro dispositivo e attivare il supporto della tecnologia Sonar Spatial, che simula l'effetto surround per un suono tridimensionale immersivo. Si collega tramite Bluetooth al telefono e ad altri dispositivi compatibili, ma se cercate una minore latenza potete contare sulle porte USB-C e Aux.

Configurazione audio: 2.1 canali

Pro: qualità del suono eccellente, design illuminato con 16,8 milioni di colori personalizzabili, connettività versatile.

Contro: alcuni utenti non apprezzano la dipendenza dal software per sfruttare le funzionalità delle casse.

Creative Pebble V2

Le più compatte

Adatte alla scrivania di casa o dell'ufficio grazie al loro design minimalista e caratteristico, le casse audio Creative Pebble V2 si collegano tramite cavo USB-C per l'alimentazione e Aux standard per la riproduzione audio. Integrano driver ottimizzati da 2″ e radiatori passivi sul retro, i quali si occupano di migliorare la resa delle basse frequenze senza consumare energia aggiuntiva. Il piccolo sistema di 2 canali ha una potenza massima di picco pari a 16 W, fino a 8 W RMS. Su uno dei due altoparlanti potete accedere alla manopola per regolare il volume della riproduzione. Nel caso utilizzaste computer meno recenti, quindi sprovvisti di porte Type-C, Creative include nella confezione di questo modello un adattatore a USB-A.

Configurazione audio: 2 canali

Pro: design leggero e compatto, ottimo rapporto qualità-prezzo, compatibilità estesa con i dispositivi.

Contro: come ogni modello di fascia bassa, le casse non offrono basse frequenze corpose.

Klipsch ProMedia Lumina

Per chi non ha limiti di budget

Ripensato e riprogettato a partire da uno dei modelli più apprezzati del marchio Klipsh, lanciato per la prima volta nel 1999, il sistema audio ProMedia Lumina combina due altoparlanti compatti con un potente subwoofer. I due satelliti sono composti da woofer da 3″ e da tweeter da 1″, mentre il woofer esterno misura 6,5″. Tutti questi elementi sono racchiusi in cabinet in materiale MDF con design reflex e raggiungono una potenza RMS di 100 W e 200 W di picco. L'elemento più importante risiede nell'uso della tecnologia MicroTractrix, una versione miniaturizzata della storica Tractrix Horn di Klipsch per altoparlanti da scrivania, che sfrutta una forma matematicamente precisa per suonare in maniera più efficiente e ridurre al minimo la distorsione e il riflesso. Per quanto riguarda la connettività, potete collegare il sistema a un dispositivo sia tramite Bluetooth 5.3 che in modalità cablata con USB-C e Aux. L'ultima chicca riguarda l'estetica, perché ogni satellite integra 6 LED con diverse modalità di interazione con l'ambiente e il contenuto riprodotto.

Configurazione audio: 2.1 canali

Pro: design piccolo e compatta, tecnologia MicroTractrix per una maggiore efficienza, ottima potenza.

Contro: il sistema non include un adattatore da USB-C a USB-A per computer meno recenti sprovvisti dell'apposita porta.

Come scegliere le casse audio per pc

Le casse audio per pc rappresentano una soluzione vincente, quando gli altoparlanti integrati nel monitor non offrono la giusta potenza per le proprie esigenze. Prima di procedere all’acquisto, però, è necessario considerare alcuni fattori importanti.

Il primo passo da compiere è capire la destinazione d’uso delle vostre nuove casse, cioè a cosa vi serviranno, e di conseguenza stabilire un budget massimo per la spesa. Se si tratta soltanto di migliorare il suono del pc allora potete optare per un modello economico sotto i 1000 euro.

Nel caso in cui vogliate ottenere bassi più profondi e alti più dettagliati per ascoltare la musica o i dialoghi delle serie TV a un livello superiore, le migliori marche del settore, ad esempio Bose e Edifier, offrono una vasta selezione, ma dovrete alzare l’asticella del prezzo. Ci sono poi Logitech, Razer e Trust, esperte negli accessori per il gaming, che forniscono un catalogo specifico e aperto a qualsiasi fascia di prezzo.

Soffermatevi poi sul sistema dell'impianto audio. I modelli di base dispongono soltanto di due casse, cioè due sorgenti di suono, quindi di 2 canali. I kit più avanzati possono invece includere un subwoofer, costituendo un impianto a 2.1 canali, ma anche un numero maggiore di satelliti, ad esempio un impianto a 5.1 canali con 5 altoparlanti e un subwoofer. Naturalmente, più ricco sarà l'impianto migliore sarà l'effetto surround, cioè la capacità di creare un audio tridimensionale che vi raggiunga da ogni direzione della stanza.

Altri fattori che incidono sulla qualità audio sono le dimensioni dei driver, cioè la grandezza dei driver che convertono i segnali elettrici in suono, e la potenza delle casse espressa in Watt. In generale, un buon impianto per pc dovrebbe disporre di almeno 50 W RMS. Non trascurate il supporto di tecnologie audio avanzate, ad esempio Dolby Atmos, Dts o THX Spatial.

Infine, valutate se acquistare un modello con connettività Bluetooth o cablata. Le casse audio con cavo possono essere collegate tramite connettore jack 3.2 o USB, hanno per questo una compatibilità quasi universale con i computer e possono contare su una latenza molto bassa. I modelli wireless offrono invece il comodo vantaggio di non avere fili e di poter essere collegati anche a dispositivi mobili, come smartphone e tablet.