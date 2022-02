Lol 2, Chi ride è fuori: come vedere le prime puntate della seconda stagione gratis in streaming su Amazon Prime Video Il 24 febbraio 2022 saranno disponibili su Amazon Prime Video le prime quattro puntate di Lol 2, Chi ride è fuori, il format comico condotto da Fedez e Frank Matano. Ecco come guardare i primi episodi gratis in streaming su Prime Video.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Quale compro ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

È partito il conto alla rovescia per l'attesissima uscita in Italia delle prime quattro puntate della seconda stagione di Lol 2 – Chi ride e fuori: il 24 febbraio 2022, lo show comico sarà finalmente disponibile in streaming su Amazon Prime Video.

A condurre le sei puntate di Lol 2 saranno da Fedez e Frank Matano, quest'ultimo subentrato a Mara Maionchi, entrambi già presenti nella prima edizione, il primo nelle vesti di conduttore, il secondo in quelle di concorrente.

Il loro compito sarà quello di osservare attentamente i partecipanti e notare il minimo accenno di sorriso che potrebbe costare loro prima un ammonimento e poi l'eliminazione dal gioco.

Leggi anche Migliori costumi di Carnevale per neonati e bambini: 70 vestiti originali e divertenti

Tra le novità di questa nuova edizione c'è la partecipazione straordinaria di Lillo, uno dei protagonisti indiscussi della scorsa stagione, che avrà il compito di strappare un sorriso ai partecipanti e di compromettere le loro sorti all'interno del game.

Già dalla sigla ufficiale, una rivisitazione in chiave comica di Batman, si intuisce che sarà davvero difficile resistere alla comicità dei partecipanti.

I 10 concorrenti che si sfideranno a colpi di gag e battute sono Virginia Raffaele, Mago Forest, Tess Masazza, Maccio Capatonda, Alice Mangione, Diana Del Bufalo, Gianmarco Pozzoli, Corrado Guzzanti, Max Angioni e Maria Di Biase avranno il compito di sfoderare tutta la loro verve comica per provocare anche solo un accenno di sorriso.

Ma come funziona uno dei format più apprezzati e seguiti degli ultimi anni? 10 comici vengono "rinchiusi" all'interno di una struttura per 6 ore consecutive con l'obiettivo di far ridere gli avversari attraverso battute, travestimenti ed irresistibili improvvisazioni, e, quindi, di eliminarli: il vincitore si aggiudicherà un premio in denaro di 100.000 Euro da devolvere in beneficenza. Lo scorso anno a trionfare è stato Ciro Priello.

Le ultime due puntate della seconda edizione di Lol 2, invece, saranno disponibili in streaming su Amazon Prime Video il 3 marzo 2022.

LOL 2, come vedere le prime puntate gratis in streaming su Amazon Prime Video

Dal 24 febbraio 2022 potete vedere gratis in streaming le prime quattro puntate di Lol 2 – chi ride è fuori su Amazon Prime Video, il servizio riservato agli iscritti Amazon Prime.

Come? Tutto quello che dovrete fare è andare su Amazon, cercare nel menù a tendina la voce "Amazon Prime Video" e cliccare su "Accedi o registrati". Se siete già iscritti, vi basterà effettuare il log in all'account Amazon Prime, inserire le proprie credenziali e cercare nella sezione "Video" il titolo del format.

Se, invece, non risultate abbonati, dovrete compilare il form con i campi indicati e completare la registrazione, approfittando di un periodo di prova gratuito della durata di 30 giorni.

In caso non abbiate intenzione di rinnovare l'abbonamento, vi basterà disdire la prova gratuita poche ore prima del termine previsto: il vostro account sarà cancellato e non vi saranno addebitati costi aggiuntivi.