Il set dove è stato girato LOL 2: un salotto interattivo in cui dare sfogo alla comicità Dal 24 febbraio 2022 è disponibile su Prime Video la seconda stazione di “LOL – Chi ride è fuori”. Scopriamo com’è fatto il set dell’esilarante comedy show condotto da Fedez e Frank Matano.

A cura di Clara Salzano

Un dettaglio dal set di LOL – Chi ride è fuori

La seconda stagione di LOL – Chi ride è fuori è disponibile dal 24 febbraio 2022 su Prime Video e non tarderà a raggiungere l'enorme successo della prima edizione considerando il cast di comici che si sfideranno a non cedere alla risata, da Macco Capatonda a Virginia Raffaele, da Corrado Guzzanti a Tess Masazza, da Mago Forest alla Pozzolis Family. Nell'attesa di ridere ancora, scopriamo com'è fatto il set dell'esilarante comedy show condotto da Fedez e Frank Matano.

La seconda stagione di LOL – Chi ride è fuori 2

I dettagli del set della seconda stagione di LOL – Chi ride è fuori

Condotto da Fedez e Frank Matano, LOL 2 – Chi ride è fuori è lo show più esilarante di sempre che sarà pubblicato. Nel cast di questa edizione si sfideranno Maccio Capatonda, Corrado Guzzanti, Mago Forest, Max Angioni, Maria Di Biase, Gianmarco Pozzoli, Diana Del Bufalo, Alice Mangione, Tess Masazza e Virginia Raffaele che dovranno riuscire a non ridere per sei ore. Chi vincerà si aggiudicherà un premio di 100 mila euro da devolvere in beneficenza.

La scenografia di LOL 2 – Chi ride è fuori

"So' Lillo", "Sarano Ca**i miei", "Buona l'acqua", sono alcune delle frasi della prima stagione di LOL – Chi ride è fuori che hanno conquistato il pubblico per la loro comicità e queste stesse espressioni sono state usate per il set della seconda stagione del comedy show in onda dal 24 febbraio 2022 su Prime Video.

La sala comune di LOL – Chi Ride è fuori

Il set della seconda stagione di di LOL – Chi ride è fuori si mostra più complesso, sviluppato su due livelli con vari balconcini che affacciano sulla sala comune principale caratterizzata da arredi molto colorati, sinuosi e morbidi.

Il bar di di LOL2 – Chi ride è fuori

Un bar ricavato da un cofano di un'automobile retrò è un nuovo angolo introdotto in questa seconda edizione di LOL – Chi ride è fuori. Oltre a Fedez e Frank Matano della precedente edizione, ci sarà anche Lillo come un ospite speciale, che verrà coinvolto nel gioco per mettere in difficoltà i concorrenti.

Numerosi inoltre sono gli oggetti e gli strumenti che saranno forniti ai partecipati per provare a innescare la risalta di tutti.

Lillo sarà un ospite speciale di LOL 2 – Chi ride è fuori

Gli arredi di design sul set di LOL – Chi ride è fuori

Dalle numerose immagini condivise dal set della seconda stagione di LOL – Chi ride è fuori è stato possibile notare diversi oggetti e arredi di design sulla scena che rendono il set di questa edizione ancora più sofisticato.

Il divano Bocca di Gufram sul set di LOL 2

Gli arredi di design sul set di LOL 2

Dal divano a forma di Bocca all'iconico Cactus, sono numerosi gli arredi firmati da GUFRAM, l'azienda di design irriverente condotta da Sandra e Charley Vezza, presenti sul set della seconda stagione di LOL – Chi Ride è fuori. Con la loro estetica pop gli arredi Gufram risultano perfettamente inseriti nel contesto che risulta strabiliante.