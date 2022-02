Chi è Tess Masazza, l’attrice e influencer concorrente di Lol 2 Tess Masazza è una delle concorrenti di “Lol-Chi ride è fuori 2”. Influencer italo-americana, è diventata famosa per la web serie che la vede protagonista “Insopportabilmente donna”, sul suo canale Youtube.

A cura di Ilaria Costabile

Tra i concorrenti di Lol-Chi ride è fuori 2, lo show di Amazon Prime Video arrivato alla seconda stagione condotta da Fedez e Frank Matano, c'è Tess Masazza in cui insieme ad altri comici come Virginia Raffaele, Corrado Guzzanti, si metteranno alla prova in questa sfida tutta da ridere. Influencer di origini latino americane, seguita da quasi 700mila follower su Instagram, è diventata piuttosto famosa con la serie "Melodramachic – insopportabilmente donna". Tra le sue amiche più intime e strette ci sono due influencer tra le più conosciute d'Italia: Giulia Valentina e Paola Turani.

La carriera di Tess Masazza, dalla fortunata serie Youtube a Lol 2

Tess Masazza ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo stando dietro le quinte e iniziando a lavorare come assistente fotografa, dal momento che la fotografia è sempre stata una sua grande passione. Contemporaneamente, nel 2014, apre un blog dove esterna riflessioni e suggestioni su ciò che le capita, ma è con il canale Youtube che ottiene un enorme successo. Dopo aver aperto il suo "Melodramachic by Tess Masazza", dà inizio ad una web serie "Insopportabilmente donna" in cui gioca con i luoghi comuni che caratterizzano le donne, diventato di recente anche uno spettacolo teatrale. Questo suo format conquista anche il mondo della tv. Approda, infatti, su Sky per condurre "Insopportabilmente X Factor". Nel 2016 inizia anche la sua carriera radiofonica, conducendo insieme a Luca Zerbi il programma Zerbinator, su Radio DeeJay. L'anno dopo vive anche l'esperienza del "Prima Festival" e prende parte nel 2018 al suo primo film, "Poveri ma ricchissimi" che la consacra come attrice.

Tess Masazza fonte Instagram

La vita privata di Tess Masazza, nessun fidanzato sui social

Tess Masazza nasce il 15 marzo 1987 a Los Angeles, da padre francese e madre africana, ragion per cui sin da piccola è abituata a girare in tutto il mondo, arrivando in Italia poco dopo la fine del liceo e stanziandosi a Milano, dove attualmente vive. Per circa dieci anni è stata fidanzata con un ragazzo conosciuto quando faceva l'animatrice in un villaggio turistico. I due hanno vissuto per qualche tempo anche fuori dall'Italia, poi nel 2018 la loro relazione si è chiusa. Attualmente non sembra che l'influencer abbia trovato una nuova dolce metà, come si evince dagli scatti pubblicati su Instagram.