Chi sono i comici nel cast di LOL 2: i nomi dei concorrenti La seconda stagione di LOL- Chi ride è fuori è disponibile dal 24 febbraio su Amazon Prime Video. Al timone dello show comico ci saranno Fedez e Frank Matano, insieme a un cast completamente nuovo. Ecco chi sono i 10 comici che ne fanno parte.

A cura di Elisabetta Murina

Giovedì 24 febbraio arriva su Amazon Prime Video la prima parte della seconda stagione di LOL- Chi ride è fuori, lo show che vede 10 comici sfidarsi con un unico obbiettivo: far ridere gli altri ma senza ridere loro. Gli episodi finali saranno rilasciati il 3 marzo. A condurre questa edizione ci sarà nuovamente Fedez, affiancato non più da Mara Maionchi ma da Frank Matano, ex concorrente. Tante le novità di quest'anno, a cominciare dal cast che è stato completamente rinnovato. Dopo la vittoria di Ciro Priello, chi riuscirà in questa difficile impresa? Ecco l'elenco dei nomi dei 10 concorrenti di LOL 2.

Chi è Maccio Capatonda

Maccio Capatonda

Maccio Capatonda (il cui vero nome è Marcello Macchia) è diventato noto per la sua partecipazione in programmi televisivi come Mai Dire.. al fianco della Gialappa's Band. Negli anni si è cimentato in parodie, sketch, cortometraggi comici. Ha fondato una casa di produzione, la Shortcut Production, cimentandosi nella realizzazione di video virali.

Chi è Tess Masazza

Tess Masazza

Tess Masazza è influencer, blogger e youtuber, arrivata alla popolarità grazie alla web serie Insopportabilmente Donna, che racconta in modo ironico e divertente alcuni atteggiamenti delle donne. La sua carriera si è poi allargata alla conduzione e alla recitazione, con il film Poveri Ma Ricchissimi e il programma Insopportabilmente X Factor.

Chi è Max Angioni

Max Angioni

Max Angioni si è fatto conoscere al pubblico grazie al palco di Zelig, dove ha portato svariati personaggi diventati iconici, come quelli tratti da Il trono di Spade e Star Wars. Eclettico, sempre pronto a mettersi in gioco, è arrivato anche in finale alla scorsa edizione di Italia's Got Talent, cimentandosi in una ironica e divertente lettura del Vangelo.

Chi è Virginia Raffaele

Virginia Raffaele

Virginia Raffaele si è fatta conoscere grazie alle sue imitazioni di personaggi famosi, prima fra tutti quella di Belen Rodriguez portata in scena nel 2009 nella trasmissione Quelli che il Calcio e Mai dire Grande Fratello. La sua carriera è poi decollata, spaziando dalla recitazione in alcune serie tv, al ruolo di co-conduttrice al Festival di Sanremo 2019, al fianco di Claudio Baglioni.

Chi è Corrado Guzzanti

Corrado Guzzanti

Sono tantissimi i personaggi in cui Corrado Guzzanti si è cimentato in questi anni, dalle imitazioni di quelli famosi a quelli di sua creazione, come l'adolescente Lorenzo, il santone Quelo, il poeta Brunello Robertetti. Ha raggiunto la popolarità con il programma Avanzi condotto da Serena Avanzi, a cui hanno fatto seguito Tunnel, Pippo Kennedy Show e L'ottavo Nano. Oltre a essere comico comico, è stato anche attore, scrittore e sceneggiatore di un film (Fascisti su Marte).

Chi è Maria Di Biase

Maria Di Biase e Corrado Nuzzo

Maria Di Biase ha raggiunto la popolarità nei primi anni duemila, quando è entrata a far parte della grande famiglia della Gialappa's Band e di diverse edizioni di Mai dire. Ha recitato anche nel film La matassa al fianco di Ficarra e Picone. Fin dagli esordi e ancora oggi fa coppia fissa con Corrado Nuzzo, sia nella vita professionale che in quella sentimentale.

Chi è Diana del Bufalo

Diana Del Bufalo

Diana Del Bufalo ha esordito partecipando ad Amici come cantante, distinguendosi anche per la sua simpatia. Anche lei, come altri membri del cast di LOL 2, ha collaborato con la Gialappa's Band, per poi dedicarsi al cinema e anche alla conduzione di Colorado insieme a Paolo Ruffini, suo ex fidanzato. Ha partecipato poi a programmi radiofonici e al Festival di Sanremo.

Chi è il Mago Forest

Michele Foresta, in arte Mago Forest

Il Mago Forest (nome d'arte di Michele Foresta) ha alle spalle una lunga carriera nel mondo della televisione iniziata negli anni novanta. Ha portato la sua comicità su palchi come Zelig (dove detiene il record di presenze e dove è tornato nel 2021), Maurizio Costanzo Show, la Gialappa's Band e diverse versioni di Mai Dire. É stato anche co-conduttore del Festivalbar e si è esibito al Festival di Sanremo.

Chi è Alice Mangione

Alice Mangione

Alice Mangione ha debuttato giovanissima come comica al fianco di Maccio Capatonda (anche lui nel cast di LOL 2) nel programma Mai dire Martedì. Partecipa allo show comico di Amazon Prime Video insieme a Gianmarco Pozzoli, suo marito nella vita privata e compagno in quella professionale. Insieme hanno dato vita al progetto The Pozzolis Family, in cui raccontano sui social la loro quotidianità.

Chi è Gianmarco Pozzoli

Gianmarco Pozzoli

Gianmarco Pozzoli è diventato noto per le sue partecipazioni a Zelig, Zelig Off, Colorado e Paperissima Sprint. Ha recitato anche in Benvenuti al Sud al fianco di Claudio Bisio e Alessandro Siani. È sposato con Alice Mangione, con cui ha anche fondato The Pozzolis Family e con cui partecipa a LOL 2.