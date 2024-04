LOL 4, Chi ride è fuori: quando escono le ultime due puntate

video suggerito

Dopo le messa in onda dei primi 4 episodi, a partire da lunedì 8 aprile saranno disponibili su Amazon Prime Video gli ultimi 2 episodi della quarta stagione di LOL – Chi ride è fuori che sveleranno il vincitore. Dei dieci comici che hanno provato originariamente a contendersi la vittoria (in un cast formato da Diego Abatantuono, Edoardo Ferrario, Angela Finocchiaro, Maurizio Lastrico, Aurora Leone, Lucia Ocone, Giorgio Panariello, Claudio Santamaria, Rocco Tanica e Loris "Lunanzio" Fabiani) a rimanere in gioco al termine del quarto episodio sono stati tutti i concorrenti a eccezione di Diego Abatantuono, il primo a essere eliminato.

La seconda parte di LOL 4: quando escono le ultime puntate

La quarta stagione di LOL – Chi ride è fuori è disponibile su Amazon Prime Video da lunedì 1 aprile con i primi 4 episodi. Gli ultimi due episodi, con la proclamazione del vincitore, saranno disponibili da lunedì 8 aprile. L’unico concorrente a essere stato eliminato nel corso della prima parte di LOL è stato Diego Abatantuono che ha inequivocabilmente riso dopo essere diventato bersaglio di Maurizio Lastrico.

Chi vincerà la quarta stagione di LOL, Chi ride è fuori

Per il momento, i nove concorrenti rimasti in gioco al termine del quarto episodio di LOL 4 – Chi ride è fuori hanno tutti le stesse probabilità di vincere, avendo ricevuto un’ammonizione a testa, situazione che ha messo i comici in gioco in uno stato di assoluta parità. Lastrico, Aurora Leone e Claudio Santamaria sono stati ammoniti nel corso del secondo episodio mentre Angela Finocchiaro e Edoardo Ferrario sono stati ammoniti nel corso del terzo episodio. Il quarto episodio si è rivelato essere più complesso per Lucia Ocone che ha riso guadagnandosi un’ammonizione. Successivamente, a ridere sono stati Giorgio Panariello, Rocco Tanica e Loris Fabiani, ultimo concorrente ammonito. I nove comici rimasti in gara si affronteranno nel corso degli ultimi due episodi conclusivi della stagione, trasmessi su Amazon Prime Video da lunedì 8 aprile. Ammoniti una volta ciascuno, hanno ancora pari possibilità di vincere questa stagione.