Chi è Loris Fabiani, il concorrente di Lol 4: il suo nome d’arte è Lunanzio Loris Fabiani, in arte Lunanzio, è un attore e comico. 40 anni, di Melzo, ha vinto Lol Talent Show e conquistato la partecipazione a LOL Chi ride è fuori. Attore teatrale, è il regista dell’Accademia dei lunanzi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Loris Fabiani, in arte Lunanzio, è l'artista che ha vinto la prima edizione di Lol Talent Show: ha conquistato la partecipazione a LOL Chi ride è fuori con gli altri comici e volti noti dello spettacolo italiano scelti per la nuova edizione. Classe 1983, è originario di Melzo, in provincia di Milano, è un attore teatrale. Scrive i testi per l'Accademia dei Lunanzi.

Chi è Loris Fabiani, concorrente della quarta stagione di LOL

Dario Loris Fabiani, 40 anni, originario di Melzo, vive a Milano ed è un attore e comico. Ha studiato alla Scuola di recitazione, Accademia Nazionale di Arte Drammatica Silvio D'Amico. Ha recitato nel lungometraggio di Michele Placido Vallanzasca – Gli angeli del male e in diversi spettacoli teatrali. Regista dell'Accademia dei Lunanzi, su Instagram – il cui profilo è loris_fabiani – è seguito da oltre 48 mila followers: con loro condivide i suoi sketch e i suoi lavori. Ha recitato a teatro al Piccolo Teatro di Milano, all'Elfo Puccini e al Parenti.

La carriera di Loris Fabiani, nome d’arte di Lunanzio

Loris Fabiani ha conquistato la giuria di LoL Talent Show, composta da Katia Follesa, Elio di Elio e le storie tese, Angelo Pintus e un ospite diverso ogni puntata, grazie al suo personaggio di Lunanzio. Elio lo ha descritto come "un leone tra i conigli" con il suo enorme talento e ora sarà uno dei protagonisti di LOL Chi ride è fuori, in uscita con i primi episodi lunedì 1 aprile. Ha recitato a teatro in diversi spettacoli, poi nel 2010 nei lungometraggi Vallanzasca – Gli angeli del mare e ne Il grande sogno. Si legge sul suo profilo E-Talenta che ha vinto tre premi, il Manzoni Derby Cabaret nel 2016, Il premio UBU per il Miglior attore under 30 nel 2011 e il Premio Borsa teatrale Anna Pancirolli nel 2010. Ricopre il ruolo di regista dell'Accademia dei Lunanzi, gruppo formato da 8 attori e 2 musicisti.

Loris Fabiani, Lunanzio (foto Facebook)