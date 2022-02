Chi è Maria Di Biase, l’attrice concorrente di LOL 2 e compagna di Corrado Nuzzo Maria Di Biase è una dei concorrenti di Lol2- Chi ride è fuori. A questa avventura partecipa senza Corrado Nuzzo, suo compagno nella vita privata e in quella professionale. Insieme dai primi anni duemila, hanno spaziato dalla tv, in programmi come Zelig e Mai Dire, al cinema.

A cura di Elisabetta Murina

Maria Di Biase è una delle comiche di Lol2- Chi ride è fuori, disponibile dal 24 febbraio su Amazon Prime Video. Nata in Canada ma molisana d'origine, 46 anni, fa parte di un duo comico insieme a Corrado Nuzzo, suo compagno da diversi anni anche nella vita. Nello show comico condotto da Fedez e Frank Matano però partecipa da sola. La sua carriera è iniziata al fianco della Gialappa's Band, sempre con la sua spalla, per poi passare velocemente ad altri programmi televisivi e al cinema, in film come Arrivano i prof e Vengo anch'io (dove ha indossato anche i panni di regista).

La carriera di Maria Di Biase con il compagno Corrado Nuzzo

Maria Di Biase ha raggiunto la popolarità nei primi anni duemila, quando è entrata a far parte della grande famiglia della Gialappa's Band e di diverse edizioni del programma Mai dire, con il compagno Corrado Nuzzo. Per più di cinque anni sono stati tra i comici più amati di Zelig, in onda su Canale5, e hanno preso parte anche a Quelli che il calcio. Sempre come coppia hanno recitato in Vengo Anch'io, un film on the road in cui hanno indossato per la prima volta i panni di registi. Sul loro profilo Instagram (IG @nuzzodibiase), rigorosamente di coppia, condividono brevi estratti dei loro sketch e della loro vita di coppia.

Maria Di Biase tra cinema e tv, i film e i programmi senza Corrado Nuzzo

Nel corso della sua carriera Maria Di Biase ha portato avanti anche progetti in solitaria, prendendo una direzione diversa da quella del compagno Corrado Nuzzo. Si è dedicata di più alla recitazione e ha presto parte, ad esempio, a film come Odio L'estate con Aldo, Giovanni e Giacomo e ad Arrivano i prof con Claudio Bisio. Sul piccolo schermo, invece, sono pochi i programmi in cui è apparsa senza la sua dolce metà, come Bulldozer risalente ai primi anni duemila.

Perché Maria Di Biase partecipa a Lol 2 da sola

Nonostante una carriera quasi sempre insieme al compagno, questa volta Maria Di Biase torna sul piccolo schermo da sola. Solo lei, infatti, è nel cast di LOL2, disponibile dal 24 febbraio su Amazon Prime Video. Non si tratta però di una sua decisione, ma del volere degli autori, come ha raccontato in un'intervista concessa a FS News: "C'era già una coppia nel cast e hanno preso me perché serviva una presenza nel gruppo delle donne. […] Mi è mancato tanto Corrado: ho dovuto giocare in solitaria".