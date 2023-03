Anticipazioni Amici il serale, chi viene eliminato nella puntata di sabato 1 aprile Le anticipazioni della terza puntata che andrà in onda sabato 1 aprile raccontano una registrazione ricca di risate con Enrico Brignano e il duo comico Corrado Nuzzo e Maria Di Biase ospiti in studio. Samu e Wax al ballottaggio finale, ma solo uno di loro sarà eliminato.

Una nuova entusiasmante puntata di Amici il serale sta per arrivare. Le anticipazioni della terza puntata che andrà in onda sabato 1 aprile raccontano una registrazione ricca di risate con Enrico Brignano che sarà ospite in studio con il suo monologo, oltre al duo comico composto da Corrado Nuzzo e Maria Di Biase.

Gli eliminati della terza puntata di Amici 22

Sono già quattro gli allievi che dall’inizio del serale hanno dovuto lasciare il programma, ovvero Megan e NDG nella prima puntata, Piccolo G e Gianmarco nella seconda. Fortunatamente, come rivelano le anticipazioni diffuse da Amici News tramite Superguida Tv, nella serata di sabato 1 aprile soltanto uno dei ragazzi dovrà lasciare la scuola. Nel corso della puntata, che è stata registrata giovedì 30 marzo, sono arrivati al ballottaggio finale Samu, Wax e Ramon, ma saranno Samu e Wax a disputare il duello decisivo, che costerà ad uno dei due la permanenza al serale.

Cos’è successo al serale di sabato 2 aprile di Amici

La puntata è iniziata con la sfida tra i giudici che ha portato a centro studio Michele Bravi, Cristiano Malgioglio e Giuseppe Giofrè alle prese con alcune ardue posizioni di yoga.

Scaldati i motori della puntata, si è passati subito alla prima manche: Aaron ha cantante La verità sfidando Mattia che si è esibito in un passo a due con Benedetta. Punto a Mattia. Aaron ha poi sfidato Alessio, che ha danzato sulle note di Supereroi. Punto ad Aaron. Al ballottaggio Wax, Federica e Alessio. Wax finisce al ballottaggio.

Nella seconda manche Isobel è stata protagonista di un guanto di sfida su una coreografia emozionale, che le è costata non poche critiche da parte della maestra Celentano. Samu è l’eliminato provvisorio di questa manche Nella terza manche infine ha avuto la peggio la squadra capitanata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, con Ramon che è finito al ballottaggio finale.