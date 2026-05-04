“Giorgio Pasotti e Claudia Tosoni in crisi”, gli indizi: l’attore assente al compleanno della compagna

Secondo alcune indiscrezioni, Giorgio Pasotti e Claudia Tosoni sarebbero in crisi. La coppia non starebbe vivendo un momento sereno nel rapporto, come lascerebbe pensare l’assenza dell’attore al compleanno della compagna e il mancato segui sui social. Lo scorso gennaio la proposta di matrimonio.

Giorgio Pasotti e Claudia Tosoni in crisi. È questa l'indiscrezione lanciata dal settimanale Chi, secondo il quale il noto attore e la compagna non starebbero vivendo un periodo sereno nel loro rapporto. Lo scorso gennaio la proposta di matrimonio durante un spettacolo teatrale dell'attore. I due sono una coppia dal 2017 e hanno quasi 20 anni di differenza, 34 lei e 52 lui.

Secondo il giornalista Giuseppe Candela, nella rubrica del settimanale Chi, la coppia starebbe attraversando una "fase delicata" del loro rapporto. A farlo pensare due indizi che non sono passati inosservati. Il primo è l'assenza di Pasotti al compleanno della compagna, festeggiato lo scorso 27 aprile. L'attore non era presente in occasione dei festeggiamenti e questo farebbe pensare a una certa distanza tra loro. Il secondo, invece, riguarda l'ambito social: i due non si seguono più su Instagram. Ancora nessuna conferma da parte dei diretti interessati, così come non è noto se si tratti solamente di una crisi passeggera o di una situazione destinata a mettere in discussione le nozze.

Giorgio Pasotti e Claudia Tosoni sono una coppia dal 2017 e la differenza d'età, come ha raccontato in più occasioni l'attore, 18 anni più grande, non è mai stata un problema. Oltre che nella vita privata, hanno lavorato anche insieme: Pasotti ha infatti voluto la compagna per il debutto alla regia del suo spettacolo teatrale Otello. "Lavorare insieme è molto bello perché Giorgio è un regista e una persona che ascolta parecchio gli attori. Ci contaminiamo molto, andiamo a teatro, vediamo film, condividiamo suggestioni", aveva raccontato lei in un'intervista rilasciata al settimanale Oggi.

A gennaio la proposta di matrimonio: Pasotti ha voluto sorprendere la compagna chiedendole di sposarlo durante il suo spettacolo teatrale La Strana coppia, di cui lei fa parte del cast e che ha come protagonisti Gianluca Guidi e Giampiero Ingrassia. "Claudia, vuoi sposarmi?", le ha chiesto inginocchiandosi sul palco con un mazzo di fiori in una mano e l'anello nell'altro. L'attrice, stupita ed emozionata, ha risposto sì.