Princess Eugenie aspetta il terzo figlio: l’annuncio arriva mentre il padre Andrew è sotto inchiesta

Princess Eugenie e Jack Brooksbank aspettano il terzo figlio e mostrano la foto dell’ecografia sui social. La notizia arriva mentre il padre Andrew è al centro dello scandalo Epstein.

La principessa Eugenie e Jack Brooksbank diventeranno genitori per la terza volta. L'annuncio è arrivato lunedì 4 maggio da Buckingham Palace, con una nota ufficiale che conferma l'arrivo del bebè per l'estate 2026. Re Carlo è stato informato e ha accolto la notizia con gioia. I due figli già nati dalla coppia, August (5 anni) ed Ernest (2 anni), secondo la nota, sono "molto entusiasti di avere un altro fratellino o sorellina in famiglia."

Eugenie ha condiviso la notizia anche sul suo profilo Instagram con una foto dei due bambini che reggono l'ecografia. "Baby Brooksbank in arrivo nel 2026!", la didascalia, accompagnata da una cascata di cuori rossi.

Una notizia di gioia nel momento dello scandalo per il principe Andrea

L'annuncio cade in un momento tutt'altro che sereno per la famiglia di Eugenie. Nell'ottobre 2025, Re Carlo ha revocato i titoli onorifici al padre di Eugenie, Andrew e a Sarah Ferguson, nonché la residenza a Royal Lodge, nel pieno della pubblicazione progressiva dei file Epstein, che ha portato alla luce i presunti rapporti tra i due e il finanziere condannato per reati sessuali Jeffrey Epstein. Andrew ha sempre negato qualsiasi coinvolgimento, mentre Ferguson non risulta accusata di alcunché.

A febbraio 2026, Andrew è stato arrestato con l'accusa di condotta impropria nell'esercizio di una carica pubblica: secondo gli inquirenti avrebbe condiviso informazioni riservate con Epstein durante il periodo in cui era inviato commerciale del governo britannico. Dopo l'arresto, fonti vicine alle sorelle Eugenie e Beatrice hanno riferito a People che entrambe starebbero cercando di "tenersi lontane" dalla vicenda. "Hanno figli piccoli, e lui è il loro nonno, la priorità è proteggere i propri bambini", ha detto un insider.

Chi è Jack Brooksbank

Jack Brooksbank e Eugenie si sono fidanzati nel gennaio 2018, dopo sette anni di relazione. Il matrimonio si è celebrato nell'ottobre dello stesso anno nella Cappella di San Giorgio al Castello di Windsor, alla presenza della regina Elisabetta, del principe Filippo e di gran parte della famiglia reale. Il giorno prima dell'annuncio della gravidanza, Jack ha compiuto 40 anni: Eugenie ha pubblicato sul suo profilo alcune rare foto di famiglia per festeggiarlo. Il terzo figlio arriverà in un'estate che si preannuncia ancora densa di sviluppi per la Casa Windsor.