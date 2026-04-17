Luigi Berlusconi di nuovo papà, in arrivo il terzo figlio con Federica Fumagalli: “Segreto custodito per mesi”

Luigi Berlusconi, figlio minore di Silvio Berlusconi e Veronica Lario, diventerà padre per la terza volta. Secondo le ultime indiscrezioni, la moglie Federica Fumagalli sarebbe in dolce attesa: il segreto sarebbe stato custodito per mesi.

Luigi Berlusconi e la moglie Federica Fumagalli allargano la famiglia. A distanza di poco più di un anno dalla nascita del secondo figlio, la coppia si appresta ad accogliere il terzo bebè. La notizia, rimasta riservata per mesi, è stata resa nota dal settimanale Chi, che ha immortalato la coppia durante una passeggiata domenicale a Parco Sempione, a Milano.

Il terzo figlio in arrivo

Secondo quanto riportato dalla rivista, la gravidanza sarebbe stata confidata soltanto alla cerchia ristretta degli amici più cari e ai familiari. Nelle immagini a corredo dell'indiscrezione, i due appaiono rilassati durante un pomeriggio in famiglia, lontano dagli impegni lavorativi: lui nel consiglio d’amministrazione di Fininvest, lei impegnata nel settore della comunicazione e dei grandi eventi. Il nuovo arrivo sarebbe previsto per l'estate, anche se non sono ancora trapelati dettagli sul sesso del nascituro. “Un segreto che hanno custodito per mesi, confidandolo solamente agli amici più stretti. Ma oggi la dolce attesa è confermata”, si legge su Chi.

Luigi Berlusconi e sua moglie Federica Fumagalli

La storia tra Luigi e Federica: dalla Bocconi al terzo figlio

Quello tra l'ultimo figlio di Silvio Berlusconi e l'imprenditrice è un legame solido che dura da oltre dieci anni. I due si sono conosciuti nel 2011 tra i banchi dell'Università Bocconi di Milano, durante una serata tra studenti. Da quel momento non si sono più lasciati, scegliendo la strada della massima riservatezza: raramente appaiono agli eventi mondani e preferiscono una vita privata lontana dai riflettori, nonostante il peso del cognome. Dopo nove anni di fidanzamento, la coppia è convolata a nozze nel 2020 con una cerimonia intima a Milano. Nel luglio del 2021 è nato il primogenito, Emanuele Silvio, seguito nell'ottobre del 2022 da Tommaso Fabio. Con la terza gravidanza in corso, Luigi e Federica confermano la volontà di costruire una famiglia numerosa, mantenendo fede a quello stile sobrio che li ha sempre contraddistinti all'interno della dinastia Berlusconi.