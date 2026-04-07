“Fedez conferma la gravidanza di Giulia Honegger”: la foto pubblicata a Pasqua e le voci sul matrimonio nel 2027

Fedez conferma la notizia della gravidanza di Giulia Honegger con una storia Instagram in cui si intravede il pancino della compagna. Con questa notizia i settimanali di gossip hanno costruito le prime pagine di Pasqua, inserendo le immagini della coppia a Forte dei Marmi, dove hanno scattato una serie di foto andate a supporto dell'indiscrezione che ormai torna ciclicamente da settimane.

Diventerà papà per la terza volta dopo Leone e Vittoria, avuti dalla ex moglie Chiara Ferragni, e sarebbe al settimo cielo. Ma non basta. A quanto pare, l'anello spuntato al dito di Giulia Honegger starebbe a significare che un figlio è solo l'inizio dei loro progetti familiari. L’esperto di gossip Alessandro Rosica, ha rivelato che il rapper e la stilista avrebbero portato le loro future nozze sulla tavolta del pranzo di Pasqua. Un matrimonio che potrebbe essere previsto per l’estate del 2027, a circa un anno dalla nascita del loro primo figlio, che potrebbe nascere subito dopo questa estate.

La foto di Giulia Honegger in spiaggia con Fedez a Pasqua

Una fedina con brillanti ha illuminato le storie Instagram di Federico Lucia e portato il dito della Honegger sulle pagine della cronaca rosa. Con questo simbolo pare abbiano voluto comunicare più di una intenzione, la costruzione di un futuro insieme sarebbe la base di quanto condiviso anche con le rispettive famiglie durante queste feste pasquali. Ovviamente, nessuno dei due ha mai confermato la notizia della gravidanza, nonostante sia stata talmente insistente da essere accompagnata anche dal gender reveal, che avrebbe svelato il sesso femminile della nascitura, e la comunicazione estesa anche a Chiara Ferragni, con la quale oggi il noto cantante ha rapporti civili per il bene dei loro figli. Le vacanze trascorse al Twiga di Forte dei Marmi, come testimoniato anche dal settimanale Chi, hanno confermato ciò che da tempo sembra essere una certezza, ovvero che Fedez ha messo di nuovo la testa a posto ed è intenzionato a farlo con tutti i crismi.