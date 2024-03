A che ora esce Lol 4: Chi ride è fuori: le nuove puntate su Amazon Prime Video

video suggerito

Dal 1° aprile sarà possibile assistere alle prime quattro puntate di Lol 4-Chi ride è fuori, lo show dedicato alla risata, con protagonisti volti noti dello spettacolo da Diego Abatantuono a Maurizio Lastrico. Gli ultimi due episodi saranno disponibili l'8 aprile su Prime Video.

A cura di Ilaria Costabile

A partire da lunedì 1 aprile, torna su Prime Video uno dei programmi che più hanno avuto successo sulla piattaforma, ovvero Lol – Chi ride è fuori, arrivato alla sua quarta edizione. Anche quest'anno, professionisti della risata come Diego Abatantuono, Giorgio Panariello, Angela Finocchiaro e tanti altri, dovranno provare a non ridere per sei lunghe ore, costretti a stare a contatto l'uno con l'altro senza che il riso prenda il sopravvento nel vedere le performance degli altri concorrenti. Saranno disponibili i primi quattro episodi e a distanza di una settimana gli ultimi due, con i quali si decreterà il vincitore, tra i dieci partecipanti. A condurre anche quest'anno ci sarà Fedez, accompagnato da Frank Matano e ci sarà anche Lillo Petrolo, star della prima stagione del programma.

A che ora esce Lol 4: le prime puntate della nuova stagione

Come anticipato, anche quest'anno i sei episodi che compongono il format, che si ricorda è stato riprodotto dall'originale programma giapponese, si divideranno in due tranche distinte. Nella data dell'1 aprile, quindi, arriveranno in piattaforma le prime quattro puntate dello show, nelle quali si assisterà anche alle prime eliminazioni, vedendo man mano diminuire il numero dei concorrenti che possono tendere alla vittoria. Per scoprire, però, chi avrà conquistato il titolo di vincitore, bisognerà spettare una settimana, di fatto la quinta e la sesta puntata saranno disponibili a partire dall'8 aprile. L'orario di messa in onda degli episodi sarà la mattina.

Come vedere i nuovi episodi di Lol 4 – Chi ride è fuori su Amazon Prime Video

Per vedere i nuovi episodi di Lol 4 – Chi ride è fuori, basterà essere abbonati alla piattaforma streaming di Amazon, dove sarà possibile trovare le nuove puntate del gioco dedicato alla totalmente alla risata

