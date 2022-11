Chi sono i comici nel cast di LOL 3: ecco i nomi dei concorrenti Da Nino Frassica a Fabio Balsamo dei The Jackal: ecco il cast completo della terza edizione di Lol: Chi ride è fuori.

Svelati i nomi dei comici professionisti che parteciperanno alla terza stagione del comedy show italiano "Lol: Chi ride è fuori", dal 2023 in esclusiva su Prime Video. Anche quest'anno a condurre i giochi ci sarà Fedez, affiancato da Frank Matano. Dopo lo straordinario successo delle prime due stagioni, il format internazionale Prime Video nato in Giappone e prodotto fino ad oggi in 15 Paesi del mondo.

I concorrenti del cast di Lol: Chi ride è fuori 3

I concorrenti che si sfideranno a colpi di gag nella terza edizione di Lol: Chi ride è fuori sono: Herbert Ballerina, Fabio Balsamo, Luca Bizzarri, Cristiano Caccamo, Paolo Cevoli, Marta Filippi, Nino Frassica, Paolo Kessisoglu, Brenda Lodigiani, e Marina Massironi.

Nino Frassica è la punta di diamante del cast della terza edizione di Lol. La partecipazione al programma è stata richiesta a gran voce proprio dal mondo dei social. Comico, cabarettista, attore, conduttore radiofonico e televisivo italiano, la sua arte è conosciuta in tutta Italia ed è considerato antesignano di un movimento di comicità ripresa da personaggi come Maccio Capatonda e Valerio Lundini.

Herbert Ballerina, al secolo Luigi Luciano, è un attore comico cresciuto artisticamente sotto l'egida di Maccio Capatonda. È diventato famoso grazie alle parodie e ai primi video realizzati dall'artista abruzzese.

Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, meglio noti come Luca & Paolo, sono una coppia di comici e autori cresciuti artisticamente diplomandosi al Teatro Stabile di Genova. Troveranno il successo dapprima nel gruppo dei Cavalli Marci (del quale facevano parte anche Ugo Dighero, Maurizio Crozza e Carla Signoris), poi si confermeranno come duo.

Fabio Balsamo è uno dei comici che fanno parte del gruppo The Jackal. Il sodalizio inizia nel 2013 con il video "Gli effetti di Gomorra sulla gente" che dà il via anche alla fortunata coppia con Ciro Priello (i due saranno protagonisti di Celebrity Hunted 3, altro format Prime Video).

Cristiano Caccamo, attore classe 1989, figlio dell'editore e direttore editoriale della Castelvecchi, è un attore diplomato al Centro sperimentale di cinematografia. Protagonista in "Don Matteo 11" e "Summertime" (Netflix), è molto seguito sui social.

Marina Massironi è attrice, cabarettista e doppiatrice, famosa per la lunga collaborazione con il trio Aldo, Giovanni e Giacomo. Ha vinto il David di Donatello e il Nastro d'argento come miglior attrice non protagonista per il film Pane e Tulipani.

Paolo Cevoli è lo storico comico di Zelig famoso per i suoi personaggi: Lothar, Teddy Casadei, Palmiro Cangini, Olimpio Pagliarani e Yuri.

Marta Filippi è l'attrice già protagonista dei successi in Rai di "Stasera tutto è possibile" e "Bar Stella". È anche doppiatrice: ha dato la voce a Sabrina Spellman nella serie tv "Le terrificanti avventure di Sabrina".

Brenda Lodigiani, attrice e imitatrice, debutta in tv come ballerina e poi conduttrice di programmi per bambini su Disney Channel. Nel programma "Scorie" (Rai2) debutta come attrice cabarettista. I suoi personaggi: la fatina del Prato Fantasia e Arisa.

Come funziona Lol 3

Dopo il grande successo delle prime due edizioni, Lol torna con la terza stagione senza cambiare la sua struttura agile e incredibilmente divertente. I comici si sfideranno a rimanere seri per sei ore consecutive e proveranno a far ridere i loro avversari. Il montepremi finale è di 100 mila euro, da devolvere a favore di un ente benefico scelto da chi vincerà.