Cristian Babalus vicino a Ilary Blasi e Bastian, il fidanzato di Chanel Totti è parte della famiglia Ilary Blasi ha organizzato un weekend a Lugano per festeggiare i 16 anni della figlia Chanel Totti. Con loro anche il compagno Bastian Muller e Cristian Babalus, tiktoker fidanzato con la secondogenita della conduttrice dell’Isola dei famosi.

A cura di Stefania Rocco

Splende il sole sulla vita sentimentale di Ilary Blasi e della figlia Chanel Totti. Il settimanale Chi ha pubblicato le foto del romantico weekend a Lugano organizzato dalla conduttrice dell’Isola dei famosi per festeggiare i 16 anni della secondogenita. Madre e figlia non sono sole: a partire con loro sono stati Bastian Muller, compagno di Ilary, e Cristian Babalus, giovane fidanzato di Chanel. Sono le prime foto ufficiali della giovane coppia. Il legame tra Cristian e Chanel era stato reso pubblico dalla ex fidanzata di lui, la influencer Martina De Vivo, che dall’ex compagno ha avuto la figlia Kylie. Ilary, a sua volta molto esposta sotto il profilo privato, non ha mai pubblicamente commentato la vicenda rosa che ha avuto per protagonista la figlia. Anzi, sui social, in occasione del messaggio scritto per il 16esimo compleanno di Chanel, le ha scritto: “Sentiti libera di fare le tue scelte”. “Sei l’unica per me”, le ha risposto la figlia, confermando quanto il legame tra loro sia profondo.

Cristian Babalus vicino a Bastian Muller, tra i due c’è già confidenza

Cristian sembrerebbe essere già riuscito a conquistare la simpatia della famiglia di Chanel. Nelle foto pubblicate da Chi, il giovane tiktoker appare molto intimo con Bastian Muller, compagno di Ilary. È lui a scattare delle foto ricordo alla giovane coppia ed è sempre lui, di mattina sul balcone della camera del loro hotel, che appare coinvolto in una conversazione col giovane Cristian. Gli mostra qualcosa sul cellulare e la vicinanza e il fatto che siano entrambi in accappatoio suggeriscono una certa intimità. “Nonostante il look griffato, i tatuaggi e l’aria da rapper, il ragazzo ha un sorriso rassicurante e si è subito inserito bene nelle dinamiche della famiglia”, si legge su Chi.

Bastian Muller e Cristian Babalus

A Lugano in un hotel da 500 euro a notte

Le foto di famiglia scattate a Lugano

Le due coppie, Ilary con Bastian e Chanel con Cristian, hanno alloggiato nell’unico hotel 5 stelle superiore di Lugano. Si tratta di un complesso situato in un ampio parco tropicale con vista sul lago. “Il costo di una matrimoniale oscilla sui 500 euro a notte”, specifica la rivista. Ma Ilary non ha voluto badare a spese per festeggiare il compleanno della figlia e concedersi, insieme a lei e all’uomo che ama, un weekend all’insegna della spensieratezza. E dell’amore.