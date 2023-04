Ilary Blasi e Bastian Muller inseparabili, le passeggiate mano nella mano per le vie di Roma Bastian Muller e Ilary Blasi sono ormai inseparabili, come dimostrano le foto pubblicate dal settimanale Chi. I due stanno passeggiano per le strade di Roma, concedendosi del tempo tra i vari impegni di lavoro.

A cura di Ilaria Costabile

Ilary Blasi e Bastian Muller camminano per le strade di Roma tenendosi per mano, immortalati dai fotografi del settimanale Chi, che ormai sembrano tampinarli in ogni dove. I due sembrano sereni e spensierati, si godono una serata tranquilla, sebbene la conduttrice stia vivendo un periodo piuttosto movimentato, dall'inizio dell'Isola dei Famosi alle arringhe in tribunale per stabilire come dovrà concludersi la separazione tra lei e il suo ex marito Francesco Totti.

Bastian Muller sempre al fianco di Ilary

Ormai Bastian Muller è una presenza fissa nella vita di Ilary Blasi, i due trascorrono momenti di relax insieme, si ritagliano del tempo nel weekend, rispettando i vari impegni di lavoro e lui è uno degli ospiti preferiti della sontuosa villa all'Eur dove la conduttrice soggiorna con i suoi figli. Nelle foto pubblicate dal settimanale di Alfonso Signorini, la coppia cammina mano nella mano per le vie romane, dopo una cena insieme, in direzione dell'auto che li porterà a casa, non prima che l'imprenditore tedesco abbia aperto la portiera alla sua metà che sorride compiaciuta.

La separazione tra Totti e Ilary

Se la vita sentimentale di Ilary va a gonfie vele, l'altro versante che riguarda il suo più recente passato, invece, è ancora in via di definizione e la situazione non è certo delle migliori. La giudiziale con Totti, infatti, procede ma a rilento e soprattutto a colpi inferti l'un l'altro. La conduttrice nell'ultima udienza ha ottenuto, almeno secondo una decisione provvisoria del giudice, un assegno di mantenimento da parte dell'ex capitano della Roma di 12.500 euro al mese, il doppio da quanto proposto da Totti che inizialmente non avrebbe voluto concedere nulla alla ex moglie che, invece, aveva proposto 20mila euro al mese. Partendo da questi presupposti, il Pupone arriverebbe a spendere circa 40mila euro al mese, tra mutuo e assegno per il sostentamento dei figli, oltre che il fitto della casa in cui vive con Noemi Bocchi. Secondo alcuni, invece, la conduttrice non riuscirebbe a sostenere le spese per la villa all'Eur e, quindi, sarà costretta a cambiare casa, facendo così subentrare il suo ex. Si tratta, però, di ipotesi che non trovano ancora un riscontro reale.