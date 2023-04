“Noemi Bocchi voleva che Francesco Totti desse 2 mila euro per ogni figlio a Ilary Blasi” La decisione provvisoria del tribunale ha stabilito che Francesco Totti dovrà versare alla ex moglie Ilary Blasi 12.500 euro al mese per il mantenimento dei loro figli. Un accordo ritenuto esoso da Noemi Bocchi che avrebbe fatto pressioni affinché alla conduttrice andassero 2000 euro a figlio.

A cura di Stefania Rocco

Dagospia pubblica un curioso retroscena relativo alla decisione del tribunale di Roma che ha disposto che Francesco Totti versi, in via provvisoria e in attesa della conclusione del processo, 12.500 euro al mese alla ex moglie Ilary Blasi per il mantenimento dei loro tre figli: Cristian, Chanel e Isabel. Una disposizione che, secondo il sito di Roberto D’Agostino, sarebbe frutto di un autogol dell’ex campione della Roma.

Totti rifiutò l’accordo per volere di Noemi Bocchi

Secondo Dagospia, prima di lasciare l’incarico, l’avvocata matrimonialista Annamaria Bernardini De Pace avrebbe preparato insieme all’avvocato Alessandro Simeone, legale di Ilary, un accordo che prevedeva che Totti versasse alla ex moglie 12 mila euro al mese a titolo di mantenimento per i loro figli. Accordo che il Pupone, su pressione della compagna Noemi Bocchi, avrebbe rifiutato. Le amiche di Noemi raccontano che la donna avrebbe fatto pressioni sul fidanzato affinché ottenesse un accordo che lo costringesse a versare alla ex moglie 6 mila euro al mese, 2mila per ogni figlio. Da qui la decisione di Totti di non firmare l’accordo preparato dalla sua avvocata. A distanza di qualche mese da quel momento, il tribunale romano ha disposto che Totti versi alla ex 12.500 euro al mese (500 euro più di quanto avrebbe versato con l’accordo raggiunto da Bernardini De Pace e Simone) oltre alle spese straordinarie (rate scolastiche e costi imprevisti) da suddividere 75% al padre e 25% alla madre.

A Ilary Blasi assegno, custodia dei figli e villa all’Eur

Per il momento, il tribunale ha disposto che a Ilary Blasi vada la custodia dei tre figli, la villa all’Eur e l’assegno da 12.500 euro. Per vedere la piccola Isabel, inoltre, l’ex capitano della Roma dovrà rispettare il calendario stabilito dal tribunale. Rigettate le richieste di Totti che si augurava di ottenere la custodia dei tre figli per metà dell’anno e la villa all’Eur. Sotto il profilo economico, invece, il giallorosso aveva inizialmente offerto 0 euro al mese di mantenimento, per poi proporne 6mila. Nessuna delle sue richieste, per il momento, è stata accolta.